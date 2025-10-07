Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирог
Пирог
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:21

Десерт, который изменил правила игры: солёная карамель творит чудеса с обычным тортом

Чизкейк с солёной карамелью получается без трещин при соблюдении температурного режима

Нежный, ароматный и с тонкой солоноватой ноткой — чизкейк с солёной карамелью давно стал фаворитом среди домашних десертов. Этот торт сочетает в себе лёгкость творожного крема, рассыпчатость песочной основы и контраст вкусов, который создаёт карамель с морской солью. Приготовить его не так сложно, как кажется, если знать несколько кулинарных тонкостей.

Вкус, в котором встретились противоположности

Секрет популярности чизкейка в сочетании сладости и лёгкой солёности. Лимон добавляет свежести и балансирует насыщенный вкус карамели. Десерт получается плотным, но нежным, с шелковистой текстурой. Этот рецепт подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного домашнего чаепития.

Что понадобится для чизкейка

Для приготовления торта на 8 порций нужно три компонента: основа, начинка и карамель.

Элемент Ингредиенты Количество
Основа Мука, сахар, сливочное масло, яйцо, соль 200 г, 100 г, 80 г, 1 шт., щепотка
Начинка Творожный сыр, сливки, сахар, крахмал, ванильный сахар, яйца, лимонная цедра и сок 560 г, 140 мл, 120 г, 20 г, 20 г, 2 шт., 0,5 лимона
Карамель Сахар, сливки, сливочное масло, вода, морская соль 140 г, 100 мл, 60 г, 35 мл, щепотка

Шаг за шагом: как приготовить чизкейк с солёной карамелью

Шаг 1. Готовим основу

В чаше блендера соедините муку, сахар и соль, перемешайте в мелкую крошку. Добавьте холодное масло и яйцо, снова взбейте. Важно не месить тесто слишком долго, иначе оно станет жёстким. Сформируйте шар, оберните плёнкой и уберите в холодильник на полчаса.

Шаг 2. Выпекаем корж

Охлаждённое тесто распределите по форме (20-22 см), проколите вилкой дно, накройте пергаментом и всыпьте груз (фасоль, крупу). Выпекайте при 180 °C около 35 минут. После извлечения снимите груз и остудите корж.

Шаг 3. Начинка

Творожный сыр должен быть кремовым (подойдут марки вроде Philadelphia, Almette или Violette). В блендере смешайте сыр, сахар, крахмал, яйца, сливки, лимонный сок и цедру. Масса должна стать гладкой и густой.

Шаг 4. Выпекаем чизкейк

Форму оберните фольгой, установите на противень с водой (водяная баня). Вылейте начинку и выпекайте 1,5 часа при 140 °C. После выключения духовки оставьте чизкейк остывать внутри ещё на полчаса, затем уберите на 5 часов в холодильник.

Шаг 5. Карамель

В сотейнике соедините сахар и воду, доведите до кипения и варите до янтарного цвета. Добавьте масло, перемешайте, затем — горячие сливки и соль. Остудите. Карамель должна быть текучей, но густеющей при охлаждении.

Шаг 6. Сборка

Полейте охлаждённый чизкейк карамелью и украсьте крупной солью, орехами или хлопьями шоколада. Перед подачей дайте десерту постоять при комнатной температуре 15-20 минут.

Советы по приготовлению

  1. Для равномерной текстуры используйте комнатные ингредиенты.

  2. Не открывайте духовку во время выпекания — это может вызвать трещины.

  3. Если хотите более плотный вкус, добавьте щепотку соли и в саму начинку.

  4. Вместо лимона подойдёт апельсин — он придаст сладковатую цитрусовую ноту.

  5. Храните готовый чизкейк в холодильнике до 4 дней.

А что если нет блендера?

Можно обойтись обычной миской и венчиком. Просто взбивайте дольше — до полной однородности. А карамель удобно варить даже в небольшой кастрюле с толстым дном — главное, не мешать сахар во время плавления.

Плюсы и минусы чизкейка с солёной карамелью

Плюсы Минусы
Изысканный вкус с балансом сладости и соли Требует длительного охлаждения
Эффектный внешний вид — подходит для праздников Не стоит хранить дольше 4-5 дней
Простые ингредиенты Нужно точно выдерживать температуру выпечки

Частые вопросы

Как выбрать творожный сыр?
Подойдёт любой сливочный без добавок. Главное — плотная структура и нейтральный вкус.

Можно ли сделать чизкейк без выпечки?
Да, но тогда используется желатин, а не яйца. Вкус будет более лёгким, но менее насыщенным.

Как карамель сделать густее?
Уваривайте её дольше или уменьшите количество сливок на 10-20 мл.

Мифы и правда

  • Миф: чизкейк невозможно приготовить дома.
    Правда: при точном соблюдении температуры и времени получится не хуже, чем в кафе.

  • Миф: карамель обязательно пригорит.
    Правда: просто не мешайте сахар, пока он не станет янтарным, и следите за огнём.

  • Миф: карамель нельзя хранить.
    Правда: можно, до недели в холодильнике в стеклянной банке.

3 интересных факта

  1. Родиной чизкейка считается Древняя Греция — десерт подавали атлетам на Олимпийских играх.

  2. В США чизкейк стал культовым после 1929 года благодаря "Junior's" в Нью-Йорке.

  3. Солёная карамель впервые появилась во Франции в 1970-х, и именно она сделала десерт мировым хитом.

Исторический контекст

Первые рецепты чизкейка появились ещё у древних римлян, но современный вариант с творожным сыром появился в XX веке. Французские кондитеры добавили идею карамели с морской солью, вдохновившись вкусом масла из Бретани. Так появился десерт, в котором простота ингредиентов сочетается с высокой гастрономией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Котлеты из смешанного фарша на сковороде получаются сочными сегодня в 7:23
Почему котлеты российских хозяек вкуснее ресторанных: раскрыт главный секрет

Классические домашние котлеты с золотистой корочкой и сочной серединкой — готовятся просто, подходят к любому гарниру и неизменно собирают всех за столом.

Читать полностью » Вегетарианский салат Цезарь без курицы сохраняет классический вкус сегодня в 7:20
Революция в мире салатов: Цезарь без курицы стал новым стандартом вкуса

Хрустящие гренки, свежие овощи и ароматная заправка — лёгкий "Цезарь без курицы" сохраняет вкус классики, оставаясь простым и изысканным вариантом для вегетарианского стола.

Читать полностью » Чевапчичи на сковороде получаются сочными при правильном приготовлении фарша сегодня в 6:17
Мясные колбаски без оболочки покорили гурманов: секрет сочности раскрыт

Сочные балканские колбаски без оболочки — чевапчичи — готовятся на сковороде за 20 минут. Простые ингредиенты, насыщенный вкус и аромат специй покорят всех за столом.

Читать полностью » Салат с твёрдым сыром получается сытным сегодня в 6:14
Сыр и яблоко — идеальное танго: салат, который покорил даже искушённых гурманов

Яркий и необычный салат с твёрдым сыром, редькой и яблоком удивит гармонией вкусов — лёгкий, витаминный и праздничный.

Читать полностью » Салат из капусты, огурца и болгарского перца сохраняет витамины при заправке растительным маслом сегодня в 5:12
Овощи, которые не хотят лежать в холодильнике: этот салат съедается за секунды

Хрустящий, сочный и ароматный — этот салат из капусты, огурца и перца напомнит вкус лета. Всего 10 минут — и готова лёгкая витаминная закуска.

Читать полностью » Кета семужного посола в домашних условиях сохраняет полезные свойства сегодня в 5:08
Семужный посол — революция в мире домашних закусок: рыба получается как в лучших ресторанах

Мягкая, ароматная и идеально просоленная — кета семужного посола готовится просто и превращается в изысканную закуску, достойную праздничного стола.

Читать полностью » Свинина с ананасами в кисло-сладком соусе получается нежной сегодня в 4:05
Забудьте про скучные мясные блюда: этот рецепт с ананасами заставит вас забыть про классику

Сочное мясо, золотистый соус и лёгкий аромат ананаса — это не экзотика, а простой рецепт, который легко приготовить дома. Сладкая свинина с ананасами удивит всех за ужином.

Читать полностью » Минтай в панировочных сухарях на сковороде сохраняет сочность сегодня в 4:02
Рыба, которая тает во рту: минтай в панировке покорил даже заядлых скептиков

Золотистая корочка, сочное мясо и нежный аромат — жареный минтай в панировке готовится за считанные минуты и станет идеальным блюдом для быстрого домашнего ужина.

Читать полностью »

Новости
Технологии
OpenAI превратит Sora в платформу для монетизации пользовательского ИИ-контента
Питомцы
Кошки привыкают к сородичам за 2–3 месяца при правильном подходе
Садоводство
Медведка быстро размножается, но её популяцию сокращают биопрепараты — Алексей Герасимов
Красота и здоровье
Невролог Пётр Соков: регулярный недосып приводит к гипертонии и риску инсульта
Садоводство
Подзимний посев укропа в октябре помогает получить ранний урожай и мощные растения
ДФО
Полиция и волонтёры Приморья ищут пропавшую семилетнюю девочку из Артёма
Дом
Как работает умный дом: управление безопасностью, освещением и климатом
Культура и шоу-бизнес
StudioCanal начала работу над сериалом по подростковым детективам Робин Стивенс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet