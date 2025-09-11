Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сажистый грибок на яблоках
© commons.wikimedia. org by Wuerzele is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:10

Грибок уничтожает огород за считаные дни: как остановить катастрофу

Эксперт Анастасия Коврижных рассказала, как солевой раствор помогает бороться с грибком на огороде

Грибковые болезни на огороде способны за считаные дни уничтожить труд всего сезона. Листья покрываются налётом, стебли слабеют, а плоды теряют качество. Многие огородники спешат за дорогими препаратами, хотя эффективное средство можно найти прямо на кухне — обычную соль.

Секрет простого раствора

По словам эксперта Анастасии Коврижных, соль может стать настоящим спасением для урожая.

"Достаточно приготовить концентрированный солевой раствор и обработать растения. Листья могут пострадать, но плоды останутся нетронутыми", — пояснила Коврижных.

Сильная концентрация соли не даёт грибку развиваться и способна остановить болезнь уже после первой обработки.

Как приготовить раствор

Рецепт предельно прост:
• взять 1 кг соли;
• растворить в ведре воды (10 л);
• сразу распылить полученный раствор на заражённые растения.

Из-за высокой концентрации листья действительно могут подсохнуть, но плоды при этом сохранятся. Главное — обработать посадки как можно раньше, пока грибок не успел поразить всю зелёную массу.

В чём эффективность метода

Солевой раствор создаёт на поверхности растения неблагоприятную среду для грибка, блокируя его развитие. Это не только способ лечения, но и профилактика: своевременная обработка позволяет снизить риск массового заражения.

Полезный дачный лайфхак

Для садоводов такой метод — реальный шанс сохранить урожай без лишних затрат. Соль становится не только универсальной приправой, но и надёжным помощником на грядках. Главное условие успеха — не откладывать обработку и действовать при первых признаках заболевания.

