Отказ от соли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:45

Соль медленно душит сердце: инсульт и гипертония прячутся в каждой ложке супа

Доктор Афонина: избыток соли повышает давление и риск инсульта

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всём мире. Врачи подчёркивают: важнейшую роль в их профилактике играет питание. Одним из самых коварных продуктов является соль. Она есть в каждом доме, добавляется в готовые блюда и используется в пищевой промышленности. Но именно её избыток ускоряет развитие гипертонии и повышает риск инсульта.

"Чрезмерное потребление натрия повышает давление, задерживает жидкость в организме, вызывает отёки и приводит к гипертонии", — напомнила доктор Армине Афонина.

Чем опасна соль

Соль (натрий хлорид) в небольших количествах необходима для работы мышц и нервной системы. Но современные люди получают её в избытке — не только с солонкой, но и с готовыми продуктами: хлебом, колбасой, фастфудом, соусами. Повышенное содержание натрия вызывает скачки давления, отёки, учащённое сердцебиение, влияет на работу почек и сосудов.

Сравнение продуктов по содержанию соли

Продукт Содержание натрия Риски
Домашний суп Небольшое количество соли Безопасно при умеренном употреблении
Колбаса, сосиски Высокое Повышение давления
Консервы Очень высокое Отёки, гипертония
Фастфуд (бургеры, пицца) Крайне высокое Увеличение веса, риск инсульта
Специи (куркума, кориандр) Нет натрия Полезная альтернатива соли

Советы шаг за шагом

  1. Постепенно уменьшайте количество соли при готовке.

  2. Используйте натуральные специи: куркуму, кориандр, хмели-сунели.

  3. Читайте этикетки — многие продукты содержат скрытую соль.

  4. Откажитесь от копчёностей, консервов и фастфуда.

  5. Пейте достаточно воды: это помогает выводить лишний натрий.

  6. Контролируйте давление хотя бы раз в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Солить еду "на глаз" → переизбыток натрия → использовать мерную ложку.

  • Есть фастфуд и колбасы ежедневно → гипертония и инсульт → домашняя еда с натуральными приправами.

  • Полностью исключить соль → нарушение водно-солевого баланса → умеренное ограничение, не полный отказ.

А что если не хочется отказываться от соли?

Можно заменить часть соли натуральными специями, лимонным соком, сушёным чесноком. Со временем вкус рецептов изменится, и организм привыкнет к меньшему количеству натрия.

