Соль медленно душит сердце: инсульт и гипертония прячутся в каждой ложке супа
Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всём мире. Врачи подчёркивают: важнейшую роль в их профилактике играет питание. Одним из самых коварных продуктов является соль. Она есть в каждом доме, добавляется в готовые блюда и используется в пищевой промышленности. Но именно её избыток ускоряет развитие гипертонии и повышает риск инсульта.
"Чрезмерное потребление натрия повышает давление, задерживает жидкость в организме, вызывает отёки и приводит к гипертонии", — напомнила доктор Армине Афонина.
Чем опасна соль
Соль (натрий хлорид) в небольших количествах необходима для работы мышц и нервной системы. Но современные люди получают её в избытке — не только с солонкой, но и с готовыми продуктами: хлебом, колбасой, фастфудом, соусами. Повышенное содержание натрия вызывает скачки давления, отёки, учащённое сердцебиение, влияет на работу почек и сосудов.
Сравнение продуктов по содержанию соли
|Продукт
|Содержание натрия
|Риски
|Домашний суп
|Небольшое количество соли
|Безопасно при умеренном употреблении
|Колбаса, сосиски
|Высокое
|Повышение давления
|Консервы
|Очень высокое
|Отёки, гипертония
|Фастфуд (бургеры, пицца)
|Крайне высокое
|Увеличение веса, риск инсульта
|Специи (куркума, кориандр)
|Нет натрия
|Полезная альтернатива соли
Советы шаг за шагом
-
Постепенно уменьшайте количество соли при готовке.
-
Используйте натуральные специи: куркуму, кориандр, хмели-сунели.
-
Читайте этикетки — многие продукты содержат скрытую соль.
-
Откажитесь от копчёностей, консервов и фастфуда.
-
Пейте достаточно воды: это помогает выводить лишний натрий.
-
Контролируйте давление хотя бы раз в неделю.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Солить еду "на глаз" → переизбыток натрия → использовать мерную ложку.
-
Есть фастфуд и колбасы ежедневно → гипертония и инсульт → домашняя еда с натуральными приправами.
-
Полностью исключить соль → нарушение водно-солевого баланса → умеренное ограничение, не полный отказ.
А что если не хочется отказываться от соли?
Можно заменить часть соли натуральными специями, лимонным соком, сушёным чесноком. Со временем вкус рецептов изменится, и организм привыкнет к меньшему количеству натрия.
