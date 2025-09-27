Соль медленно душит сердце: инсульт и гипертония прячутся в каждой ложке супа

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всём мире. Врачи подчёркивают: важнейшую роль в их профилактике играет питание. Одним из самых коварных продуктов является соль. Она есть в каждом доме, добавляется в готовые блюда и используется в пищевой промышленности. Но именно её избыток ускоряет развитие гипертонии и повышает риск инсульта.

"Чрезмерное потребление натрия повышает давление, задерживает жидкость в организме, вызывает отёки и приводит к гипертонии", — напомнила доктор Армине Афонина.

Чем опасна соль

Соль (натрий хлорид) в небольших количествах необходима для работы мышц и нервной системы. Но современные люди получают её в избытке — не только с солонкой, но и с готовыми продуктами: хлебом, колбасой, фастфудом, соусами. Повышенное содержание натрия вызывает скачки давления, отёки, учащённое сердцебиение, влияет на работу почек и сосудов.

Сравнение продуктов по содержанию соли