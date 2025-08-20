Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:28

Натуральное средство из кухни оказалось сильнее покупных очистителей: неожиданный лайфхак для санузла

Смесь соли и соды с эфирным маслом очищает и дезинфицирует унитаз

Все больше людей выбирают простые, дешёвые и натуральные методы для поддержания чистоты в доме. Один из необычных, но популярных способов — использовать крупную соль для чистки унитаза.

Как это работает

Крупная соль обладает натуральными дезинфицирующими свойствами, помогает бороться с бактериями и неприятными запахами, а также препятствует образованию известкового налёта. При этом метод безопаснее для здоровья, чем многие агрессивные химические чистящие средства.

Как применять соль для унитаза

Всё просто: перед сном нужно насыпать в унитаз несколько столовых ложек крупной соли и оставить на ночь. Утром залить горячей водой и смыть — вместе с водой уйдут загрязнения и часть бактерий.

Для более глубокого очищения можно приготовить смесь:

  • 250 г крупной соли.

  • 250 г соды.

  • 20–25 капель эфирного масла (чайного дерева — для дезинфекции, лаванды, мяты или цитрусовых — для аромата).

Эту смесь также оставляют в унитазе на ночь, а утром смывают.

Полезные дополнения

Соль можно сочетать и с другими средствами:

  • кипяток — усиливает очищающий эффект;

  • стиральный порошок и немного отбеливателя — помогают справиться со стойкими пятнами;

  • сода и уксус — отличное сочетание для удаления известкового налёта и дезинфекции;

  • лимонный сок или лимонная кислота — убирают налёт и придают свежий аромат.

Важный нюанс

Хотя соль — эффективное и экономичное средство, её не стоит использовать слишком часто. Избыточное количество может со временем повредить трубы, включая даже пластиковые (ПВХ). Оптимально применять этот метод раз в 2 недели или раз в месяц.

Почему это полезно

По данным исследований, в унитазе может находиться от 10 тысяч до 10 миллионов бактерий на квадратный сантиметр. Регулярная профилактика, использование натуральных средств и хорошая вентиляция помогают поддерживать низкий уровень микробов и обеспечивают свежесть в санузле.

Крупная соль — это доступное и экологичное средство для ухода за унитазом, которое помогает дезинфицировать, устранять запахи и предотвращать налёт. Но важно использовать его с умом и не злоупотреблять.

