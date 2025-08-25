Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:17

Белая смерть или эликсир жизни: сколько соли нужно есть каждый день, чтобы не навредить здоровью

Врач Кылосова предупреждает: отказ от соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем

В последнее время сторонники здорового образа жизни в Сети всё чаще пропагандируют полный отказ от соли. Однако это не только не улучшит самочувствие, но и может навредить, заявила доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Инна Кылосова. Предупреждение ученого подчеркивает важность сбалансированного подхода к питанию и осознанного потребления соли.

По словам химика, недостаток натрия в рационе заставляет организм удерживать этот элемент из любой пищи и жидкости. В результате возникает замкнутый круг. Дефицит натрия может приводить к нарушению водно-солевого баланса и негативно влиять на здоровье.

"Задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отёков", — процитировала Кылосова.

Недостаточное потребление соли может приводить к задержке воды в организме и образованию отёков

Однако избыток соли в ежедневном меню также негативно влияет на здоровье. Она начинает откладываться в суставах и кровеносных сосудах, что повышает риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Чрезмерное потребление соли может приводить к развитию различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Умеренное потребление: до 5 г соли в день и поддержание здоровья

Чтобы оставаться здоровым и избежать отёков, учёная посоветовала употреблять в день до 5 г соли, это чуть меньше одной чайной ложки. Умеренное потребление соли является важным условием поддержания здоровья и профилактики заболеваний.

Интересные факты о соли

Соль является важным элементом для поддержания водно-солевого баланса в организме.
Соль используется в качестве консерванта для продления срока годности продуктов.
Существуют различные виды соли, отличающиеся по вкусу и содержанию микроэлементов.

В заключение, полный отказ от соли может быть вреден для здоровья, а умеренное потребление соли необходимо для поддержания водно-солевого баланса и профилактики заболеваний.

