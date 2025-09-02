Обычная соль способна вызвать воспаление нервной ткани

Влияние соли на давление известно давно: избыток натрия заставляет организм удерживать жидкость, повышает объём крови и перегружает сосуды. Но новое исследование канадских учёных показало, что механизм может быть сложнее, чем считалось ранее.

Что выяснили исследователи

Учёные из Университета Макгилла провели эксперимент на крысах и обнаружили, что соль влияет не только на почки и сосуды, но и на мозг. Диета с высоким содержанием натрия активировала иммунные клетки в гипоталамусе — области, отвечающей за регуляцию давления и водно-солевого баланса.

Этот процесс сопровождался воспалением нервной ткани и повышенным выбросом вазопрессина — гормона, который сужает сосуды и увеличивает давление.

Таким образом, гипертония может запускаться не только почками, но и через нейровоспалительные механизмы.

Почему это важно

До недавнего времени исследовать такие процессы было сложно из-за ограниченных методов визуализации. Современные технологии позволили впервые увидеть, как именно соль влияет на мозг.

Поскольку у крыс регуляция воды и натрия во многом похожа на человеческую, авторы считают, что их выводы актуальны и для людей. Но окончательно подтвердить это должны новые клинические исследования.

Сколько соли можно

ВОЗ рекомендует ограничить потребление поваренной соли до 5 граммов в день (около одной чайной ложки). В реальности большинство людей употребляет в два-три раза больше. Снижение соли в рационе доказано помогает уменьшить риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Главное

Избыток соли может повышать давление не только за счёт нагрузки на почки и сосуды, но и через воспаление в мозге. Новые данные указывают на важную роль гипоталамуса и нейровоспалительных процессов в развитии гипертонии. Учёные подчёркивают: подтверждение у людей ещё предстоит, но ограничение соли в рационе остаётся надёжным способом защиты сердца и сосудов.