Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яичница с зеленью
Яичница с зеленью
© unsplash.com by Катал Мак ан Бхита is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:17

Опасность на тарелке: не соль, а скрытый натрий убивает сосуды

Полный отказ от соли не менее вреден, чем её избыток — кардиолог

Кардиолог Аурелио Рохас в интервью La Razon усомнился в безоговорочной вредности соли и призвал относиться к ней внимательнее. По его словам, современные научные данные показывают: полный отказ от соли может быть не менее опасен, чем её переизбыток.

Почему нельзя исключать соль полностью
Рохас подчеркнул, что соль играет важную роль в работе организма.

"Недостаток соли может быть столь же вреден, как и ее избыток. Если вы исключаете соль из рациона, вы также увеличиваете риск возникновения проблем с сердцем, особенно если занимаетесь спортом или ведете активный образ жизни", — объяснил врач.

Соль необходима для нормального обмена веществ, работы мышц и поддержания водно-электролитного баланса.

Настоящий виновник — скрытый натрий
По словам кардиолога, реальная опасность для сердца кроется не в самой соли, а в избыточном количестве натрия, содержащегося в ультраобработанных продуктах.

Фастфуд, полуфабрикаты, консервированные и переработанные продукты содержат "скрытую" соль, которую человек употребляет, даже не замечая этого. Именно она повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.


Итог
Полностью отказываться от соли не стоит: важнее контролировать потребление скрытого натрия из промышленной еды. Умеренность и внимание к качеству продуктов помогут поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить макароны с красной рыбой аль денте сегодня в 14:01

Аромат Италии на вашей кухне: соус, ради которого забываешь обо всем на свете

Нежнейшие макароны с красной рыбой в сливочном соусе всего за 30 минут. Простой рецепт для идеального ужина на двоих, который впечатлит вашу вторую половинку.

Читать полностью » Кардиолог Тарасова назвала продукты, повышающие давление при гипертонии сегодня в 13:29

Секрет крепких сосудов: что нужно исключить из рациона прямо сейчас

Крепкий чай, кофе, колбасы и даже малая доза алкоголя могут спровоцировать резкие скачки давления у гипертоников. Какие продукты под строгим запретом?

Читать полностью » Рецепт рулета из лаваша с брынзой и зеленью сегодня в 13:18

Забудьте о бутербродах: рулет, который не стыдно показать гостям

Универсальная закуска на все случаи жизни! Простой рецепт нежного рулета из лаваша с сыром и зеленью. Идеально для завтрака, работы и праздника.

Читать полностью » Как приготовить жаркое в горшочке в духовке сегодня в 13:11

Глиняный горшок против сковороды: как один кухонный предмет спасает мясо от сухости навсегда

Узнайте секрет идеального жаркого в горшочке! Простой пошаговый рецепт со свининой и грибами, который превратится в кулинарный шедевр у вас в духовке. Сочность и аромат гарантированы.

Читать полностью » Как приготовить пирожное Картошка со сгущенкой и маслом сегодня в 12:11

Вкус детства возвращается: секрет той самой Картошки, которую мы ищем до сих пор

Раскрываем секрет идеальной "Картошки" из детства. Только натуральные продукты, воздушный бисквит и крем. Почему не стоит использовать печенье?

Читать полностью » Как приготовить холодец из куриных ножек сегодня в 12:03

Ошибка, которая губит весь холодец: 90% хозяек добавляют соль не в то время

Откройте лёгкий рецепт нежнейшего куриного холодца. Простые шаги, секрет идеального застывания и варианты красивого украшения для вашего праздничного стола.

Читать полностью » Как приготовить слоеный салат из отварного минтая сегодня в 11:08

Обычные продукты, необычный вкус: секрет салата, который исчезает со стола за секунды

Простой салат из минтая удивит вас своим нежным вкусом. Узнайте, почему рыбу стоит варить в молоке и как три доступных ингредиента создают кулинарный шедевр.

Читать полностью » Как приготовить маффины на кефире сегодня в 11:06

Почему эти маффины пахнут детством: простая магия домашней выпечки

Нежные маффины на кефире, которые тают во рту. Простой рецепт идеальной выпечки для завтрака и чаепития. Узнайте секрет воздушного теста и варианты начинок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Спорт и стресс усиливают внимание комаров к человеку
Дом

ТОП-5 ошибок в домашнем освещении, которые совершают чаще всего
Садоводство

Секрет плодовитости базилика: зачем садоводы используют камень - раскрываем тонкости
Авто и мото

Toyota Hilux стала самым продаваемым подержанным пикапом в России летом 2025 года
Еда

Врач назвал продукты, разрушающие печень сильнее алкоголя
Спорт и фитнес

Милославский: упражнения с собственным весом и правильное питание помогают быстрее похудеть
Еда

Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров
Еда

Диетолог назвал зелёный смузи идеальным вариантом завтрака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru