Опасность на тарелке: не соль, а скрытый натрий убивает сосуды

Кардиолог Аурелио Рохас в интервью La Razon усомнился в безоговорочной вредности соли и призвал относиться к ней внимательнее. По его словам, современные научные данные показывают: полный отказ от соли может быть не менее опасен, чем её переизбыток.

Почему нельзя исключать соль полностью

Рохас подчеркнул, что соль играет важную роль в работе организма.

"Недостаток соли может быть столь же вреден, как и ее избыток. Если вы исключаете соль из рациона, вы также увеличиваете риск возникновения проблем с сердцем, особенно если занимаетесь спортом или ведете активный образ жизни", — объяснил врач.

Соль необходима для нормального обмена веществ, работы мышц и поддержания водно-электролитного баланса.

Настоящий виновник — скрытый натрий

По словам кардиолога, реальная опасность для сердца кроется не в самой соли, а в избыточном количестве натрия, содержащегося в ультраобработанных продуктах.

Фастфуд, полуфабрикаты, консервированные и переработанные продукты содержат "скрытую" соль, которую человек употребляет, даже не замечая этого. Именно она повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Итог

Полностью отказываться от соли не стоит: важнее контролировать потребление скрытого натрия из промышленной еды. Умеренность и внимание к качеству продуктов помогут поддерживать здоровье сердца и сосудов.