Соль
© pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:34

Соль нужна сердцу, но именно она чаще всего его и подводит

Американская кардиологическая ассоциация назвала безопасную норму соли в день

Соль — привычная часть повседневного рациона, без которой сложно представить большинство блюд. Но именно она в избытке становится причиной серьёзных проблем со здоровьем. Учёные напоминают: важно не исключать соль полностью, а контролировать её количество и обращать внимание на скрытые источники натрия.

Зачем организму нужен натрий

Натрий участвует в жизненно важных процессах: регулирует водный баланс, поддерживает работу мышц (включая сердце) и участвует в передаче нервных импульсов. Благодаря ему сохраняется нормальное артериальное давление и обмен жидкостей в тканях.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не превышать 2000 мг натрия в сутки, что соответствует примерно 5 г соли. Американская кардиологическая ассоциация называет оптимальным уровнем 1500 мг, особенно для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми рисками. Однако в среднем люди потребляют около 4300 мг натрия ежедневно — более чем вдвое выше нормы.

Чем опасен избыток соли

Главная угроза — повышение артериального давления. А гипертония напрямую связана с инсультом, инфарктом, болезнями почек и даже повышенным риском рака желудка. По данным ВОЗ, ежегодно около 2 миллионов смертей во всём мире связано с чрезмерным употреблением соли.

Где скрывается больше всего соли

Большая часть натрия поступает не из солонки, а из переработанных и готовых продуктов:
• хлеб и булочные изделия;
• сыры;
• колбасы, сосиски, ветчина;
• соусы и заправки (кетчуп, соевый соус, майонез);
• пицца, сэндвичи, фастфуд;
• закуски — чипсы, крекеры, попкорн.

Даже сладкая выпечка может содержать много натрия — его добавляют как консервант или разрыхлитель.

Как сократить потребление

• читайте состав и выбирайте продукты с пометкой "низкое содержание натрия";
• сравнивайте похожие товары: разница между брендами может быть в разы;
• готовьте сами — так проще контролировать количество соли;
• ограничьте соусы и замените их специями, лимонным соком, травами;
• промывайте консервы — это снижает содержание соли;
• заменяйте солёные снеки овощами, несолёными орехами;
• дайте время вкусовым рецепторам адаптироваться: постепенно еда начнёт казаться солёной даже при минимальных добавках.

Разные виды соли: есть ли разница

Поваренная - самая распространённая, в чайной ложке около 2360 мг натрия.
Йодированная - та же соль, но с добавлением йода, необходимого для работы щитовидной железы. ВОЗ рекомендует именно её для повседневного использования.
Морская - содержит следовые количества минералов, но их слишком мало, чтобы влиять на здоровье.
Розовая гималайская - отличается цветом из-за железа, но пользы не больше, чем у обычной.
Соль с пониженным содержанием натрия - часть натрия заменена калием. Она может быть полезна при гипертонии, но людям с болезнями почек нужно осторожно использовать её и консультироваться с врачом.

Вывод

Соль необходима, но в малых дозах. Важно ограничивать её потребление до 2000-2300 мг натрия в день, а людям с высоким давлением — до 1500 мг. Основная опасность — в переработанных продуктах, а не в привычном "досаливании". Лучший выбор для ежедневного использования — йодированная соль.

