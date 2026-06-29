Сальмонеллез летом цепляется быстрее: эти привычки могут отправить на больничную койку

Летний сезон традиционно сопровождается всплеском кишечных инфекций, среди которых сальмонеллез занимает одну из лидирующих позиций. Как пояснил NewsInfo микробиолог, кандидат биологических наук Михаил Супотницкий, риск заражения в жаркие месяцы кратно возрастает из-за пренебрежения элементарными правилами гигиены и употребления некачественных продуктов.

Ранее стало известно о серьезном инциденте в Астрахани, где число госпитализированных из-за сальмонеллеза достигло тридцати человек после посещения местного гастронома. Подобные вспышки нередко провоцируются нарушением условий хранения готовой продукции в теплое время года.

По словам эксперта, сальмонеллез является крайне опасным заболеванием, тяжесть течения которого зависит от полученной бактериальной дозы. Случаи могут варьироваться от длительной госпитализации до летального исхода.

"Можно всегда себя обезопасить. Если вы не употребляете необработанные продукты и не пьете грязную воду не проверенного качества", — заявил эксперт.

Особое внимание микробиолог уделил качеству воды, которая становится фактором риска. Врачи регулярно напоминают, какие опасности таит потребление воды из-под крана без предварительной термической обработки. Санитарная безопасность в летний период требует исключить посещение водоемов, где купание запрещено надзорными органами, а также отказаться от употребления немытых продуктов.

"Тщательно мыть овощи и фрукты, обязательно. Можно заразиться еще и при купании. Сальмонеллез — довольно тяжёлая болезнь", — подчеркнул эксперт.

Специалисты отмечают, что пренебрежение правилами безопасности повышает вероятность развития инфекций разной этиологии. Понимание того, почему кишечная палочка вызывает отравления, помогает вовремя распознать симптомы и обратиться за помощью.

Врачи также предостерегают от самолечения, ведь даже после выздоровления грамотная реабилитация после приема препаратов является залогом восстановления функций ЖКТ. Кроме того, важно знать, какие факторы провоцируют аппендицит, который часто является осложнением при игнорировании пищевой гигиены. При лечении инфекций у детей важно помнить и про риски, связанные с неверной регидратацией: обычная вода при рвоте иногда превращается в яд.

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