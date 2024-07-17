В результате отравления шаурмой, которое затронуло 17 человек, правоохранительные органы задержали владельца торговой точки на севере Москвы. Следственный комитет сообщил, что у пострадавших выявили сальмонеллез.
В ходе проверки установлено, что сотрудники точки работали без заключения трудового договора. В отношении владельца возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Задержанный не признает себя виновным.
Помимо проверки точки, в которой произошла отравление, Следственный комитет также провел проверки еще в двух торговых точках на Дмитровском шоссе. Известно, что некоторые из пострадавших — мигранты, которые проживали в хостеле "Окей".
В администрации хостела сообщили, что у пострадавших были одинаковые симптомы: боль в животе и рвота. Вероятность отравления водой исключена.
В начале июня жители нескольких российских регионов стали обращаться к врачам с симптомами ботулизма. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в связи с этими случаями. Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять в пищу салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе") и "Гастропорт".
Фото: From Wikimedia Commons/ StateofIsrael (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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