Сальмонелла переживает мороз и холодильник: врачи рассказали, где прячется опасная инфекция

В Улан-Удэ специалисты Республиканской клинической инфекционной больницы отмечают рост обращений от жителей, обеспокоенных риском заражения сальмонеллёзом. Чтобы развеять тревогу и дать практические рекомендации, заведующая кишечным отделением, врач-инфекционист Светлана Кирпичева ответила на самые частые вопросы о заболевании.

"Сальмонеллёз является острой кишечной инфекцией, которую вызывают бактерии рода Salmonella", — пояснила врач-инфекционист Светлана Кирпичева.

Что такое сальмонеллёз

Сальмонеллёз — одно из самых распространённых пищевых инфекционных заболеваний. Его возбудители — бактерии Salmonella, способные вызывать сильную интоксикацию и обезвоживание организма. Инфекция передаётся в основном через заражённые продукты питания, особенно если они не подвергались достаточной термической обработке.

"Основной путь заражения — употребление в пищу инфицированных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку", — отметила Кирпичева.

Главные источники инфекции

Переносчиками сальмонелл могут быть разные животные — крупный рогатый скот, свиньи, собаки и кошки. Однако чаще всего инфекция передаётся через птиц. В их организме бактерии размножаются активно, а заражённые продукты долго сохраняют обычный вид и вкус.

Особую опасность представляют яйца.

"Сальмонеллы способны проникать через скорлупу и сохранять жизнеспособность внутри яйца в течение целого года, не меняя при этом его вкус, цвет или запах", — подчеркнула эксперт.

Бактерии устойчивы к холоду:

в замороженном мясе они могут жить до четырёх месяцев ;

на яичной скорлупе - до трёх недель.

Это означает, что даже хранение в холодильнике не гарантирует безопасности, если продукт заражён.

Где "прячется" инфекция