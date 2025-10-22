Сальмонелла переживает мороз и холодильник: врачи рассказали, где прячется опасная инфекция
В Улан-Удэ специалисты Республиканской клинической инфекционной больницы отмечают рост обращений от жителей, обеспокоенных риском заражения сальмонеллёзом. Чтобы развеять тревогу и дать практические рекомендации, заведующая кишечным отделением, врач-инфекционист Светлана Кирпичева ответила на самые частые вопросы о заболевании.
"Сальмонеллёз является острой кишечной инфекцией, которую вызывают бактерии рода Salmonella", — пояснила врач-инфекционист Светлана Кирпичева.
Что такое сальмонеллёз
Сальмонеллёз — одно из самых распространённых пищевых инфекционных заболеваний. Его возбудители — бактерии Salmonella, способные вызывать сильную интоксикацию и обезвоживание организма. Инфекция передаётся в основном через заражённые продукты питания, особенно если они не подвергались достаточной термической обработке.
"Основной путь заражения — употребление в пищу инфицированных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку", — отметила Кирпичева.
Главные источники инфекции
Переносчиками сальмонелл могут быть разные животные — крупный рогатый скот, свиньи, собаки и кошки. Однако чаще всего инфекция передаётся через птиц. В их организме бактерии размножаются активно, а заражённые продукты долго сохраняют обычный вид и вкус.
Особую опасность представляют яйца.
"Сальмонеллы способны проникать через скорлупу и сохранять жизнеспособность внутри яйца в течение целого года, не меняя при этом его вкус, цвет или запах", — подчеркнула эксперт.
Бактерии устойчивы к холоду:
-
в замороженном мясе они могут жить до четырёх месяцев;
-
на яичной скорлупе - до трёх недель.
Это означает, что даже хранение в холодильнике не гарантирует безопасности, если продукт заражён.
Где "прячется" инфекция
|Продукт
|Риск заражения
|Способ уничтожить бактерии
|Мясо (курица, говядина, свинина)
|Высокий
|Тщательная прожарка или варка
|Яйца
|Очень высокий
|Варить не менее 10 минут, избегать "всмятку"
|Молоко
|Средний
|Только пастеризованное
|Овощи и фрукты
|Возможен контакт с бактериями
|Мытьё под проточной водой
|Готовые блюда
|Возможен повторный занос
|Раздельное хранение и использование чистой посуды
Симптомы заболевания
"К основным симптомам заболевания относятся лихорадка, озноб, общая слабость, сильные боли в животе, диарея, тошнота и рвота", — сообщила Кирпичева.
Первые признаки сальмонеллёза могут появиться уже через 2-6 часов после употребления заражённого продукта. У детей и пожилых людей болезнь часто протекает тяжелее, с выраженным обезвоживанием и повышением температуры до 39 °C.
Даже при лёгкой форме заболевания последствия могут сохраняться:
"Даже в случае относительно лёгкого течения болезни у многих переболевших развивается дисбактериоз", — добавила врач.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Есть яйца всмятку или домашний майонез.
Последствие: Высокий риск заражения Salmonella.
Альтернатива: Яйца только полностью сваренные или термически обработанные.
-
Ошибка: Использовать одну доску для сырого мяса и овощей.
Последствие: Перенос бактерий на готовые продукты.
Альтернатива: Раздельные доски и ножи, обязательное мытьё посуды горячей водой.
-
Ошибка: Полагаться на морозильник для обеззараживания продуктов.
Последствие: Бактерии сохраняются при низких температурах.
Альтернатива: Только термическая обработка.
Как защититься от инфекции
-
Мойте руки. Перед едой, после контакта с животными и сырыми продуктами.
-
Проверяйте срок годности. Не покупайте яйца и мясо без маркировки и ветеринарного контроля.
-
Храните продукты правильно. Отдельно сырые и готовые блюда.
-
Не употребляйте сырые яйца. Особенно опасны десерты и соусы, приготовленные без термообработки.
-
Пейте только кипячёное или бутилированное молоко.
Сравнение: гигиена и риск заражения
|Поведение
|Вероятность заболевания
|Мытьё рук перед едой
|Низкая
|Использование одной доски для всех продуктов
|Высокая
|Варёные яйца и мясо
|Минимальная
|Сырые яйца, тартары, домашний майонез
|Очень высокая
Почему нет вакцины от сальмонеллёза
"Специфической вакцины против сальмонеллёза не существует, поэтому соблюдение правил гигиены и осторожность в выборе продуктов остаются единственными надёжными способами защиты", — подчеркнула Светлана Кирпичева.
Учёные объясняют, что возбудителей сальмонеллёза существует несколько сотен штаммов, и создание универсальной вакцины крайне сложно. Поэтому профилактика остаётся единственной эффективной стратегией.
FAQ
Через сколько проявляются симптомы?
Обычно в течение 2-6 часов, но иногда инкубационный период длится до суток.
Можно ли заразиться от человека?
Редко, но возможно при несоблюдении гигиены. Основной путь — пищевой.
Что делать при подозрении на инфекцию?
Немедленно обратиться к врачу. При сильной диарее важно восполнять потерю жидкости.
Помогают ли антибиотики?
Назначаются только при тяжёлых формах заболевания и под контролем врача.
Мифы и правда
Миф 1. Сальмонеллы погибают в холодильнике.
Правда: Они сохраняются при низких температурах до нескольких месяцев.
Миф 2. Если яйцо свежее, значит, безопасное.
Правда: Бактерии могут находиться внутри даже свежего яйца.
Миф 3. Достаточно промыть мясо водой.
Правда: Мытьё не убивает бактерии, а лишь разносит их по поверхности раковины и кухонной утвари.
