Микромир под микроскопом
Микромир под микроскопом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:02

Сальмонелла переживает мороз и холодильник: врачи рассказали, где прячется опасная инфекция

Врач-инфекционист Светлана Кирпичева рассказала, как избежать заражения сальмонеллёзом

В Улан-Удэ специалисты Республиканской клинической инфекционной больницы отмечают рост обращений от жителей, обеспокоенных риском заражения сальмонеллёзом. Чтобы развеять тревогу и дать практические рекомендации, заведующая кишечным отделением, врач-инфекционист Светлана Кирпичева ответила на самые частые вопросы о заболевании.

"Сальмонеллёз является острой кишечной инфекцией, которую вызывают бактерии рода Salmonella", — пояснила врач-инфекционист Светлана Кирпичева.

Что такое сальмонеллёз

Сальмонеллёз — одно из самых распространённых пищевых инфекционных заболеваний. Его возбудители — бактерии Salmonella, способные вызывать сильную интоксикацию и обезвоживание организма. Инфекция передаётся в основном через заражённые продукты питания, особенно если они не подвергались достаточной термической обработке.

"Основной путь заражения — употребление в пищу инфицированных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку", — отметила Кирпичева.

Главные источники инфекции

Переносчиками сальмонелл могут быть разные животные — крупный рогатый скот, свиньи, собаки и кошки. Однако чаще всего инфекция передаётся через птиц. В их организме бактерии размножаются активно, а заражённые продукты долго сохраняют обычный вид и вкус.

Особую опасность представляют яйца.

"Сальмонеллы способны проникать через скорлупу и сохранять жизнеспособность внутри яйца в течение целого года, не меняя при этом его вкус, цвет или запах", — подчеркнула эксперт.

Бактерии устойчивы к холоду:

  • в замороженном мясе они могут жить до четырёх месяцев;

  • на яичной скорлупе - до трёх недель.

Это означает, что даже хранение в холодильнике не гарантирует безопасности, если продукт заражён.

Где "прячется" инфекция

Продукт Риск заражения Способ уничтожить бактерии
Мясо (курица, говядина, свинина) Высокий Тщательная прожарка или варка
Яйца Очень высокий Варить не менее 10 минут, избегать "всмятку"
Молоко Средний Только пастеризованное
Овощи и фрукты Возможен контакт с бактериями Мытьё под проточной водой
Готовые блюда Возможен повторный занос Раздельное хранение и использование чистой посуды

Симптомы заболевания

"К основным симптомам заболевания относятся лихорадка, озноб, общая слабость, сильные боли в животе, диарея, тошнота и рвота", — сообщила Кирпичева.

Первые признаки сальмонеллёза могут появиться уже через 2-6 часов после употребления заражённого продукта. У детей и пожилых людей болезнь часто протекает тяжелее, с выраженным обезвоживанием и повышением температуры до 39 °C.

Даже при лёгкой форме заболевания последствия могут сохраняться:

"Даже в случае относительно лёгкого течения болезни у многих переболевших развивается дисбактериоз", — добавила врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть яйца всмятку или домашний майонез.
    Последствие: Высокий риск заражения Salmonella.
    Альтернатива: Яйца только полностью сваренные или термически обработанные.

  • Ошибка: Использовать одну доску для сырого мяса и овощей.
    Последствие: Перенос бактерий на готовые продукты.
    Альтернатива: Раздельные доски и ножи, обязательное мытьё посуды горячей водой.

  • Ошибка: Полагаться на морозильник для обеззараживания продуктов.
    Последствие: Бактерии сохраняются при низких температурах.
    Альтернатива: Только термическая обработка.

Как защититься от инфекции

  1. Мойте руки. Перед едой, после контакта с животными и сырыми продуктами.

  2. Проверяйте срок годности. Не покупайте яйца и мясо без маркировки и ветеринарного контроля.

  3. Храните продукты правильно. Отдельно сырые и готовые блюда.

  4. Не употребляйте сырые яйца. Особенно опасны десерты и соусы, приготовленные без термообработки.

  5. Пейте только кипячёное или бутилированное молоко.

Сравнение: гигиена и риск заражения

Поведение Вероятность заболевания
Мытьё рук перед едой Низкая
Использование одной доски для всех продуктов Высокая
Варёные яйца и мясо Минимальная
Сырые яйца, тартары, домашний майонез Очень высокая

Почему нет вакцины от сальмонеллёза

"Специфической вакцины против сальмонеллёза не существует, поэтому соблюдение правил гигиены и осторожность в выборе продуктов остаются единственными надёжными способами защиты", — подчеркнула Светлана Кирпичева.

Учёные объясняют, что возбудителей сальмонеллёза существует несколько сотен штаммов, и создание универсальной вакцины крайне сложно. Поэтому профилактика остаётся единственной эффективной стратегией.

FAQ

Через сколько проявляются симптомы?
Обычно в течение 2-6 часов, но иногда инкубационный период длится до суток.

Можно ли заразиться от человека?
Редко, но возможно при несоблюдении гигиены. Основной путь — пищевой.

Что делать при подозрении на инфекцию?
Немедленно обратиться к врачу. При сильной диарее важно восполнять потерю жидкости.

Помогают ли антибиотики?
Назначаются только при тяжёлых формах заболевания и под контролем врача.

Мифы и правда

Миф 1. Сальмонеллы погибают в холодильнике.
Правда: Они сохраняются при низких температурах до нескольких месяцев.

Миф 2. Если яйцо свежее, значит, безопасное.
Правда: Бактерии могут находиться внутри даже свежего яйца.

Миф 3. Достаточно промыть мясо водой.
Правда: Мытьё не убивает бактерии, а лишь разносит их по поверхности раковины и кухонной утвари.

