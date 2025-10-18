Обычная глазунья отправила девушку в больницу: врачи напомнили, как жарить яйца без риска

Обычная домашняя глазунья может обернуться серьёзной инфекцией, если не уделить внимание термической обработке. Недавний случай, когда девушка попала в больницу после употребления недожаренных яиц, стал поводом для обсуждения правил безопасного приготовления пищи. О причинах заражения и мерах профилактики рассказал врач-инфекционист Владимир Никифоров в беседе с "Постньюс".

Почему яичница может стать источником опасности

"У меня вопросы к этой яичнице. Всякая инфекционная нечисть совершенно не терпит высоких температур, которые используются при кулинарной обработке", — сказал врач-инфекционист Владимир Никифоров.

По словам специалиста, правильно приготовленная глазунья не способна вызвать сальмонеллёз. Возбудитель болезни — бактерия Salmonella enterica - погибает при температуре выше 70 °C всего за несколько минут. Поэтому заражение возможно только в одном случае: если яйца были плохо прожарены или использовались заражённые продукты без достаточной термообработки.

Девушка, заболевшая сальмонеллёзом, приготовила яйца дома, оставив белок частично сырым. Через несколько часов после еды появились сильная слабость, боли в животе, тошнота и рвота. Вскоре диагноз подтвердили врачи: инфекционное заболевание, вызванное сальмонеллой.

Сейчас пациентка находится в больнице под капельницами и идёт на поправку.

Чем сальмонеллёз отличается от обычного отравления

"Между сальмонеллёзом и отравлением есть большая разница", — отметил Никифоров.

В отличие от пищевого отравления, вызванного токсинами, сальмонеллёз — это инфекционное заболевание, при котором живые бактерии размножаются в кишечнике, повреждая слизистую и вызывая воспаление. Болезнь сопровождается:

высокой температурой,

сильной диареей,

рвотой,

обезвоживанием,

болями в животе и суставах.

Инфекция особенно опасна для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом: у них болезнь может привести к серьёзным осложнениям.

Как сальмонелла попадает в яйца

Возбудитель заболевания передаётся от больной птицы. Бактерии могут находиться как на скорлупе, так и внутри яйца, если инфекция попала в организм курицы до формирования скорлупы. Поэтому даже идеально чистое яйцо может быть потенциально опасным.

Особенно часто заражение происходит при несоблюдении санитарных норм на фермах, хранении продукции без холодильника или при контакте яиц с грязной поверхностью.

Правила безопасного употребления яиц

Чтобы избежать заражения, важно помнить несколько простых правил.

Покупайте яйца только у проверенных производителей. Избегайте стихийных рынков. Храните продукт в холодильнике. Оптимальная температура — от +2 до +6 °C. Не используйте яйца с трещинами, сколами или ржавчиной на скорлупе. Мойте руки после контакта с сырыми яйцами. Жарьте глазунью не менее 5-7 минут. Белок должен быть полностью плотным, а желток — не жидким. Не пробуйте сырое тесто или домашний майонез с яйцом.

"Продукты с повреждением или деформацией крышки или банки, сколами и ржавчиной брать не стоит", — предупреждает врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить глазунью на слабом огне, оставляя белок жидким.

Последствие: выживание бактерий Salmonella и риск заражения.

Альтернатива: готовить на среднем огне до полной плотности белка. Ошибка: использовать яйца с трещинами или грязной скорлупой.

Последствие: бактерии проникают внутрь и попадают в пищу.

Альтернатива: тщательно проверять каждое яйцо перед использованием. Ошибка: хранить яйца вне холодильника.

Последствие: рост бактерий при комнатной температуре.

Альтернатива: хранить в прохладе и не дольше 25-30 дней.

Плюсы и минусы домашних яиц