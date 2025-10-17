Обычная яичница закончилась больницей: ошибка, которую совершают тысячи людей на кухне

Обычное блюдо из яиц может обернуться серьёзной инфекцией, если нарушить правила приготовления. История девушки, которая оказалась в больнице после домашней глазуньи, показала: сальмонеллёз нередко развивается именно из-за недостаточной термической обработки. Врач-инфекционист Владимир Никифоров объяснил, как избежать подобных случаев и почему важно тщательно прожаривать яйца.

Что случилось

Молодая женщина приготовила себе яичницу-глазунью дома, не прожарив белок до конца. Через несколько часов после еды у неё появились сильная слабость, боли в животе, тошнота и рвота. Позже врачи диагностировали сальмонеллёз — бактериальную инфекцию, поражающую желудочно-кишечный тракт.

Пациентку госпитализировали. Она до сих пор находится под наблюдением врачей и получает инфузионную терапию. Состояние оценивается как стабильное.

Почему виновата не глазунья, а способ приготовления

По словам инфекциониста, правильно приготовленные яйца не могут вызвать заболевание.

"У меня вопросы к этой яичнице. Всякая инфекционная нечисть совершенно не терпит высоких температур, которые используются при кулинарной обработке", — сказал врач-инфекционист Владимир Никифоров.

Специалист пояснил, что возбудители сальмонеллёза — бактерии рода Salmonella - погибают при нагревании выше 70 °C. Это значит, что при полноценной жарке или варке риск заражения минимален. Проблема возникает, когда яйцо готовится быстро или недожаривается: жидкий белок и полусырой желток создают благоприятные условия для выживания микробов.

Чем сальмонеллёз отличается от обычного отравления

"Между сальмонеллёзом и отравлением есть большая разница", — отметил врач.

Обычное пищевое отравление чаще связано с токсинами, попавшими в организм, а при сальмонеллёзе происходит заражение живыми бактериями. Они размножаются в кишечнике, вызывая воспаление, диарею, боли, лихорадку и обезвоживание.

В лёгких случаях болезнь может пройти самостоятельно, но у ослабленных людей и детей нередко приводит к серьёзным осложнениям — вплоть до сепсиса.

Как защититься от инфекции

Чтобы снизить риск заражения, врачи советуют соблюдать несколько простых правил.

Покупайте яйца только у проверенных производителей. Не используйте продукцию с повреждённой скорлупой. Храните яйца в холодильнике. Оптимальная температура — от +2 до +6 °C. Мойте руки и посуду. Бактерии могут попасть на продукты даже через небольшие трещины. Готовьте при достаточной температуре. Белок должен быть полностью плотным, а желток — не жидким. Не пробуйте сырое тесто и домашний майонез с сырыми яйцами. Это одна из частых причин заражения. Соблюдайте сроки хранения. Яйца безопасны в течение 25-30 дней после снесения при правильных условиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить глазунью на слабом огне и недожаривать белок.

Последствие: бактерии Salmonella сохраняются и вызывают инфекцию.

Альтернатива: готовить на среднем огне до полной плотности белка и желтка. Ошибка: использовать яйца с трещинами.

Последствие: бактерии легко проникают внутрь.

Альтернатива: выбрасывать повреждённые яйца, даже если они свежие. Ошибка: хранить яйца вне холодильника.

Последствие: ускоренное размножение бактерий на скорлупе.

Альтернатива: держать яйца в холоде и не мыть заранее — это разрушает защитную плёнку.

