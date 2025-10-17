Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яйца на столе
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:12

Обычная яичница закончилась больницей: ошибка, которую совершают тысячи людей на кухне

Врач-инфекционист Владимир Никифоров объяснил, как избежать сальмонеллёза при приготовлении яиц

Обычное блюдо из яиц может обернуться серьёзной инфекцией, если нарушить правила приготовления. История девушки, которая оказалась в больнице после домашней глазуньи, показала: сальмонеллёз нередко развивается именно из-за недостаточной термической обработки. Врач-инфекционист Владимир Никифоров объяснил, как избежать подобных случаев и почему важно тщательно прожаривать яйца.

Что случилось

Молодая женщина приготовила себе яичницу-глазунью дома, не прожарив белок до конца. Через несколько часов после еды у неё появились сильная слабость, боли в животе, тошнота и рвота. Позже врачи диагностировали сальмонеллёз — бактериальную инфекцию, поражающую желудочно-кишечный тракт.

Пациентку госпитализировали. Она до сих пор находится под наблюдением врачей и получает инфузионную терапию. Состояние оценивается как стабильное.

Почему виновата не глазунья, а способ приготовления

По словам инфекциониста, правильно приготовленные яйца не могут вызвать заболевание.

"У меня вопросы к этой яичнице. Всякая инфекционная нечисть совершенно не терпит высоких температур, которые используются при кулинарной обработке", — сказал врач-инфекционист Владимир Никифоров.

Специалист пояснил, что возбудители сальмонеллёза — бактерии рода Salmonella - погибают при нагревании выше 70 °C. Это значит, что при полноценной жарке или варке риск заражения минимален. Проблема возникает, когда яйцо готовится быстро или недожаривается: жидкий белок и полусырой желток создают благоприятные условия для выживания микробов.

Чем сальмонеллёз отличается от обычного отравления

"Между сальмонеллёзом и отравлением есть большая разница", — отметил врач.

Обычное пищевое отравление чаще связано с токсинами, попавшими в организм, а при сальмонеллёзе происходит заражение живыми бактериями. Они размножаются в кишечнике, вызывая воспаление, диарею, боли, лихорадку и обезвоживание.

В лёгких случаях болезнь может пройти самостоятельно, но у ослабленных людей и детей нередко приводит к серьёзным осложнениям — вплоть до сепсиса.

Как защититься от инфекции

Чтобы снизить риск заражения, врачи советуют соблюдать несколько простых правил.

  1. Покупайте яйца только у проверенных производителей. Не используйте продукцию с повреждённой скорлупой.

  2. Храните яйца в холодильнике. Оптимальная температура — от +2 до +6 °C.

  3. Мойте руки и посуду. Бактерии могут попасть на продукты даже через небольшие трещины.

  4. Готовьте при достаточной температуре. Белок должен быть полностью плотным, а желток — не жидким.

  5. Не пробуйте сырое тесто и домашний майонез с сырыми яйцами. Это одна из частых причин заражения.

  6. Соблюдайте сроки хранения. Яйца безопасны в течение 25-30 дней после снесения при правильных условиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: жарить глазунью на слабом огне и недожаривать белок.
    Последствие: бактерии Salmonella сохраняются и вызывают инфекцию.
    Альтернатива: готовить на среднем огне до полной плотности белка и желтка.

  2. Ошибка: использовать яйца с трещинами.
    Последствие: бактерии легко проникают внутрь.
    Альтернатива: выбрасывать повреждённые яйца, даже если они свежие.

  3. Ошибка: хранить яйца вне холодильника.
    Последствие: ускоренное размножение бактерий на скорлупе.
    Альтернатива: держать яйца в холоде и не мыть заранее — это разрушает защитную плёнку.

Плюсы и минусы домашних яиц

Плюсы Минусы
Более насыщенный вкус и питательный состав Выше риск заражения сальмонеллой при несоблюдении гигиены
Отсутствие промышленных консервантов Неизвестные условия хранения и происхождения
Возможность использовать в домашней выпечке Требуют строгой термической обработки

Мифы и правда о сальмонеллёзе

  1. Миф: если яйцо свежее, оно безопасно.
    Правда: даже свежее яйцо может содержать бактерии Salmonella, попавшие внутрь ещё в курятнике.

  2. Миф: сальмонелла есть только на скорлупе.
    Правда: бактерии часто проникают внутрь яйца через микротрещины и инфицированные железы птицы.

  3. Миф: домашние яйца всегда лучше магазинных.
    Правда: без контроля санитарных условий риск заражения у домашних кур даже выше, чем у фабричных.

А что если заболел?

Если после употребления яиц появляются боли в животе, тошнота, рвота или понос, нельзя ждать, что "само пройдёт". Нужно обратиться к врачу-инфекционисту или вызвать скорую. Лечение включает промывание желудка, приём сорбентов, регидратацию (восстановление водного баланса) и, при необходимости, антибиотики.

Важно соблюдать постельный режим и диету: исключить жирное, острое и молочные продукты, пока кишечник не восстановится.

Советы шаг за шагом: безопасная глазунья

  1. Вымойте яйца под проточной водой перед приготовлением.

  2. Разбейте их в чистую, сухую сковороду.

  3. Жарьте на среднем огне не менее 5 минут.

  4. Убедитесь, что белок полностью схватился, а желток не жидкий.

  5. Подавайте блюдо сразу, не оставляя на потом.

Такая простая технология почти полностью исключает риск заражения сальмонеллой и другими кишечными инфекциями.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что яйцо испорчено?
Свежие яйца тонут в воде, а испорченные всплывают. Запах после разбивания — ещё один показатель качества.

Можно ли есть яйца всмятку?
Нет, особенно детям и пожилым людям. Недоваренные яйца часто становятся источником инфекции.

Как долго хранить яйца в холодильнике?
Не более месяца при температуре +4 °C. После этого срока риск заражения возрастает.

Поможет ли промывка скорлупы уксусом или содой?
Нет, это не гарантирует уничтожения бактерий внутри. Лучше прожарить или сварить яйцо как следует.

Три интересных факта

  1. Сальмонелла была впервые выделена в 1885 году американским учёным Дэниелом Салмоном, в честь которого и получила имя.

  2. При температуре 100 °C бактерия погибает всего за 1-2 минуты, но при 20 °C может жить на поверхности яиц неделями.

  3. В среднем ежегодно от сальмонеллёза страдают около 100 миллионов человек по всему миру.

Исторический контекст

Проблема пищевых инфекций, связанных с яйцами, стала массовой в XX веке с ростом птицеводства. Первые эпидемии сальмонеллёза были зафиксированы в 1930-х годах. В ответ учёные разработали стандарты хранения и пастеризации яиц, а также санитарные требования для птицефабрик. Сегодня эти меры значительно снизили заболеваемость, но случаи заражения всё ещё происходят — чаще всего из-за нарушений домашних условий приготовления.

