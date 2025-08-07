350 тысяч за стрипсы с сюрпризом: известный бренд попал в скандал с сальмонеллой

Полуфабрикаты, используемые для приготовления стрипсов в заведениях быстрого питания Rostic's, оказались заражены сальмонеллой. Об этом сообщило издание "Shot Проверка" в Telegram-канале, ссылаясь на итоги проверок в Омске.

Опасное начало года

Инцидент произошёл ещё в январе: в одном из заведений сети было выявлено 1,5 килограмма заражённого сырья. Материалы проверки легли в основу судебного разбирательства, которое длилось около полугода и завершилось штрафом для производителя.

Ответственность за инцидент возложили на "ПРОДО птицефабрику Сибирскую", поставлявшую продукцию Rostic's. Предприятие оштрафовали на 350 тысяч рублей.

В чём причина?

Согласно материалам дела, основными причинами могли стать:

использование некачественного сырья,

несоблюдение санитарных норм на производстве.

Это стало поводом для дополнительного контроля со стороны сети ресторанов.

Как отреагировал Rostic's?

В пресс-службе сети заявили, что после обнаружения заражённых полуфабрикатов был проведён внеплановый аудит всей продукции, а также ужесточён контроль за качеством со стороны поставщика. Подобные меры, по заверениям представителей Rostic's, направлены на предотвращение повторения подобных ситуаций в будущем.