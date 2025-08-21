Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Филе лосося с лимоном и шпинатом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:18

Удивительный гравлакс: что скрывается за его популярностью среди гурманов

Вы когда-нибудь пробовали гравлакс? Этот деликатес из Скандинавии, который тает во рту, способен превратить обычный день в настоящий праздник. Гравлакс из лосося — это не просто блюдо, а результат процесса ферментации, который делает рыбу легко усваиваемой. Удивите своих близких или гостей этим изысканным угощением, и они останутся в восторге!

Ингредиенты

  • Лосось (в данном случае лучше использовать форель) — 500 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Укроп — 50 г
  • Перец горошком — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Лучше всего использовать охлажденный лосось. Промойте рыбу под проточной водой и обсушите с помощью бумажных полотенец. Если у вас замороженная рыба, не забудьте разморозить её заранее.

В небольшой миске смешайте соль, сахар и черный молотый перец (по желанию). Тщательно перемешайте все ингредиенты. Этой смесью обильно натрите лосось со всех сторон, втирая её в мякоть. Добавьте перец горошком (можно использовать смесь перцев, которую предварительно частично перемолите или раздавите в ступке). Хорошо вотрите перец в рыбу.

Свежий укроп промойте, обсушите и нарежьте не слишком мелко. Выложите укроп на рыбу со всех сторон, полностью покрывая её. Сверните лосось так, чтобы кожа оказалась сверху. Если вы готовите несколько пластов рыбы, укладывайте их друг на друга с кожей сверху.

Плотно заверните лосось в пищевую пленку и поместите в контейнер. Отправьте в холодильник на нижнюю полку, придавив сверху грузом. Выдерживайте рыбу 3-4 дня. По истечении этого времени ваш гравлакс будет готов!

Гравлакс из лосося — это не просто блюдо, а настоящая находка для любителей деликатесов. Его легкость в усвоении и уникальный вкус сделают его звездой любого стола.

