Писатель или преступница?: в Англии Салли Руни рискует попасть в тюрьму

Ирландская писательница оказалась в центре громкого международного скандала. Известная автор современных бестселлеров Салли Руни не смогла лично получить премию Sky Arts в Великобритании: её опасения были связаны с риском ареста за поддержку группы Palestine Action, признанной в стране террористической. История объединила литературу, политику и вопросы свободы слова, сделав событие обсуждаемым далеко за пределами книжного мира.

Литературная премия и неожиданный поворот

Премия Sky Arts в категории "Литература" досталась Руни за новый роман "Интермеццо". Однако на церемонии её не было — награду принял редактор издательства Faber Алекс Боулер.

"Поскольку комиссия ООН установила, что Израиль совершал и продолжает совершать геноцид палестинского народа, действия Palestine Action нельзя переоценить: они одновременно смелы и крайне важны", — заявила писательница Салли Руни.

Её письмо, зачитанное на церемонии, стало частью политического заявления. Автор призналась, что публичные мероприятия в Великобритании для неё закрыты: приезд может обернуться задержанием.

Что такое Palestine Action

Palestine Action — радикальное движение в Великобритании, известное своими акциями против оборонной промышленности. Участники вторгались на заводы, наносили ущерб оборудованию и выступали против экспорта вооружений в Израиль.

В июле британское правительство официально внесло организацию в список террористических. Поводом стала атака на базу Королевских ВВС в Брайз-Нортон, где активисты распылили краску в двигатели двух военных самолётов. С этого момента любая публичная поддержка движения рассматривается как правонарушение.

А что если…

Что если подобные ограничения коснутся и других авторов? Возможен сценарий, когда писатели и журналисты будут вынуждены издавать книги только за рубежом или распространять их в цифровом формате. Это изменит не только рынок литературы, но и сам способ общения авторов с читателями.

FAQ

Как выбрать книги Салли Руни для знакомства?

Лучше начать с "Нормальных людей" и "Разговоров с друзьями" — именно они принесли ей мировую известность.

Сколько стоит её новая книга "Интермеццо"?

В Европе печатное издание продаётся по цене около 20 евро, электронная версия — дешевле, около 10 евро.

Что лучше — читать оригинал или перевод?

Оригинал сохраняет стиль и ритм прозы Руни, но качественные переводы на русский язык также передают её интонацию и атмосферу.

Мифы и правда

Миф: писатели должны быть вне политики.

Правда: литература всегда отражала общественные процессы, а авторы нередко становились активными участниками политических движений.

Миф: признание организации террористической всегда означает её насильственный характер.

Правда: часть движений используют ненасильственные методы, но власти приравнивают их к угрозе безопасности.

3 интересных факта