Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:40

Салют, который не должен был взлететь: как один запуск едва не закончился трагедией

Фейерверк на 100 залпов подожгли в квартире Глазова — ГУ МЧС Удмуртии

Желание устроить праздничный салют в домашних условиях обернулось пожаром и вмешательством экстренных служб. Необычный инцидент произошёл в жилом доме в Удмуртии и едва не привёл к более серьёзным последствиям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Фейерверк в квартире

Происшествие случилось в Глазове. Как установили сотрудники экстренных служб, 43-летний мужчина решил запустить фейерверк прямо в своей квартире. Речь шла о салюте на 100 залпов, который был подожжён в гостиной.

"Как выяснилось, 43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджег фейерверк на 100 залпов. К прибытию пожарно-спасательных подразделений в квартире было плотное задымление, горела мебель. Сам хозяин эвакуировался до прибытия спасателей", — сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Запуск пиротехники в замкнутом пространстве привёл к возгоранию мебели и сильному задымлению помещений.

Работа пожарных подразделений

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, после чего к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. К моменту их прибытия владелец квартиры уже самостоятельно покинул жильё.

Огнеборцы оперативно приступили к тушению возгорания и ликвидации последствий. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Несмотря на сравнительно небольшие размеры очага, задымление создавало угрозу для соседних квартир.

Последствия и меры реагирования

Для ликвидации пожара были привлечены 11 человек личного состава и три единицы специализированной техники. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, однако квартире причинён материальный ущерб.

В МЧС напомнили, что использование пиротехнических изделий в жилых помещениях представляет серьёзную опасность. Подобные действия могут привести не только к пожарам, но и к травмам, а также создать угрозу для жизни окружающих.

Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана оценка действиям владельца квартиры.

