Когда этичный ИИ ворует романы: корпорация года оказалась на скамье подсудимых

16 октября компания Salesforce, один из крупнейших игроков на рынке облачных решений, оказалась в центре нового скандала, связанного с авторским правом и искусственным интеллектом. Две американские писательницы — Молли Танцер и Дженнифер Гилмор — обвинили корпорацию в том, что их произведения использовались без разрешения при обучении языковой модели xGen.

Этот случай стал очередным звеном в цепочке громких судебных разбирательств, где создатели контента противостоят технологическим гигантам, обвиняя их в использовании чужих интеллектуальных трудов для развития ИИ.

Как развивались события

Иск Танцер и Гилмор подан в федеральный суд США. По словам адвоката истцов Джозефа Савери, Salesforce якобы использовала "тысячи пиратских копий книг" для обучения своей модели искусственного интеллекта.

"Важно, чтобы компании, использующие материалы, защищённые авторским правом, для своих ИИ-продуктов, действовали прозрачно. Также справедливо, чтобы наши клиенты получали вознаграждение, когда такое происходит", — заявил адвокат Джозеф Савери.

Представители Salesforce пока воздерживаются от комментариев. Однако ситуация выглядит особенно противоречиво на фоне прежних заявлений главы компании Марка Бениоффа. Он не раз критиковал другие ИИ-компании за использование "украденных данных" и призывал платить авторам и журналистам за их труд.

Что известно о модели xGen

Модель xGen — это семейство языковых моделей, разработанных Salesforce для корпоративных клиентов. Она используется в таких продуктах, как CRM-платформа Einstein, и позволяет создавать автоматические отчёты, рекомендации и тексты для бизнес-коммуникаций.

Salesforce позиционирует xGen как "этичный и прозрачный" ИИ-инструмент, предназначенный для безопасного внедрения в корпоративную среду. Но новый иск ставит под сомнение соответствие этой философии реальным практикам компании.

Контекст: индустрия под давлением

Последние месяцы показали, что конфликт между авторами и ИИ-компаниями набирает обороты. OpenAI, Microsoft и Meta Platforms уже столкнулись с аналогичными исками от писателей, музыкантов и издателей.

В августе 2025 года компания Anthropic первой заключила мировое соглашение, согласившись выплатить авторам не менее 1,5 млрд долларов в качестве компенсации за использование их текстов при обучении языковых моделей. Это стало прецедентом, показавшим, что ИИ-индустрия не сможет бесконечно игнорировать вопрос авторского права.

Сравнение крупнейших дел

Компания Суть иска Статус Потенциальные выплаты Salesforce (xGen) Использование пиратских книг при обучении ИИ На рассмотрении Неизвестно OpenAI Использование текстов писателей и журналистов Несколько дел в разных судах До $3 млрд совокупно Microsoft Участие в обучении ChatGPT через Azure Рассмотрение в апелляции $1-2 млрд Anthropic Использование защищённых материалов без лицензии Заключено мировое соглашение $1,5 млрд + проценты

Что это значит для бизнеса

Риск для компаний: использование неавторизованных данных для обучения моделей может привести к миллиардным штрафам и репутационным потерям. Необходимость прозрачности: технологические компании вынуждены внедрять системы отслеживания источников данных и получать лицензии от правообладателей. Рост рынка легальных обучающих наборов: появляются стартапы, предлагающие лицензированные текстовые базы и музыкальные библиотеки для ИИ-обучения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использование несанкционированных текстов для обучения моделей.

• Последствие: судебные иски и потеря доверия клиентов.

• Альтернатива: лицензирование контента и работа с открытыми наборами данных, например Hugging Face Datasets или Creative Commons.

• Ошибка: игнорирование общественной критики и требований авторов.

• Последствие: бойкот со стороны творческих сообществ.

• Альтернатива: заключение партнёрств с издательствами и выплат авторских роялти.

А что если Salesforce проиграет?

Если суд признает компанию виновной, это создаст мощный прецедент: другие авторы смогут подать аналогичные иски, а регуляторы начнут активнее разрабатывать нормы для обучения ИИ. Для Salesforce это будет не просто финансовый удар, но и испытание для репутации, особенно с учётом заявлений Бениоффа о "честности и прозрачности" компании.

Плюсы и минусы будущего регулирования ИИ

Плюсы Минусы Защита прав авторов Рост стоимости разработки ИИ Прозрачность источников данных Замедление инноваций Повышение доверия пользователей Сложность лицензирования контента Снижение пиратства Усиление монополии крупных компаний

FAQ

Кто подал иск против Salesforce?

Писательницы Молли Танцер и Дженнифер Гилмор, при поддержке юриста Джозефа Савери.

Что им инкриминируют Salesforce?

Использование пиратских копий книг для обучения языковой модели xGen.

Есть ли аналогичные дела?

Да, подобные иски поданы против OpenAI, Microsoft и Meta.

Что известно о выплатах?

Anthropic уже выплатила не менее $1,5 млрд авторам.

Когда ожидается решение по делу Salesforce?

Процесс только начался; сроки рассмотрения могут растянуться на месяцы.

Мифы и правда

Миф: обучение ИИ не нарушает авторские права.

Правда: если данные взяты из защищённых источников без разрешения, это считается нарушением.

Миф: такие иски не влияют на индустрию.

Правда: каждый новый случай усиливает давление на разработчиков ИИ и ускоряет реформы законодательства.

Миф: Salesforce использовала только открытые данные.

Правда: истцы утверждают обратное, а компания пока не представила доказательств прозрачности.

Исторический контекст

Первая волна конфликтов между авторами и ИИ-компаниями началась в 2023 году, когда художники и писатели подали коллективные иски против Stability AI и Midjourney. Тогда речь шла о генеративных изображениях, созданных на основе чужих работ. Спустя два года аналогичные претензии стали появляться и к разработчикам языковых моделей. Случай Salesforce — один из крупнейших примеров этой новой эпохи правовых столкновений между творчеством и алгоритмами.

3 интересных факта

• Марк Бениофф публично заявлял, что платить авторам "очень просто" — теперь именно его компания обвиняется в обратном.

• Адвокат Джозеф Савери ранее представлял художников в деле против Stability AI.

• Salesforce продвигает идею "этичного ИИ", но впервые оказалась под иском именно по этому вопросу.