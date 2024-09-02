"Рынок восстанавливается": продажи новых авто в России приближаются к значениям 2022 года

Доля продаж новых автомобилей в России во второй половине 2024 года превысит 20%, приблизившись к показателям начала 2022 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Российский авторынок активно восстанавливается, его структура уже практически вернулась к уровню начала 2022 года. Подобную тенденцию мы видим и в кредитовании — к концу года почти половина сделок будет приходиться на новые машины", — прогнозирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По мнению банка, стимулировать продажи новых легковых авто будут госпрограмма и растущая экспансия брендов из КНР — последние продолжают усиливаться на рынке РФ. ВТБ ожидает, что в 2024 году поставки из Китая вдвое превысят прошлогодние показатели и составят один миллион машин. Также росту продаж новых авто способствуют совместные программы банков и автопроизводителей, добавил Горшков.

ВТБ прогнозирует, что во втором полугодии продажи новых авто превысят средние показатели предыдущих двух лет и составят более 20%. В числовом выражении это 1,4 млн машин. Для сравнения, в начале 2022 года доля продаж новых авто составляла 22%.

В пресс-службе отметили, что на рынке автокредитования тоже наблюдается рост: ожидается, что в 2024 году доля сделок на покупку новых машин вырастет с 43% до 47%.

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