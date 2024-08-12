Россияне начали массово избавляться от почти новых машин: в ГАИ объяснили причину

Россияне массово избавляются от почти новых автомобилей из-за ДТП и кредитов. Также на продажу выставляют машины с маленьким пробегом, которые ранее испоьзовались в тест-драйвах. Об этом порталу naavtotrasse.ru рассказал представитель ГАИ.
Ранее на вторичном автомобильном рынке появилось много объявлений о продаже машин с пробегом от 150 до 3,5 тысяч километров.
По словам сотрудника Госавтоинспекции, чаще всего продавцы таких авто хотят избавиться от них после недавнего ДТП. Чтобы продать машину подороже, ей делают косметический ремонт.
Ещё одной причиной обилия на рынке почти новых авто является невозможность платить автокредит, добавил инспектор. По его словам, часты ситуации, когда водитель изначально не рассчитал свои возможности, из-за чего вскоре вынужден выставлять машину на продажу.
Также слегка подержанные авто могут продавать перекупщики. Они вводят в страну небольшую партию машин и передвигаются на них до продажи.
Автодилеры тоже нередко продают почти новые, но неликвидные транспортные средства, которые выпустились двумя годами ранее.
Бывают ситуации, когда машины продают автосалоны после тест-драйва — их стоимость обычно высокая, так как для этих целей используются автомобили в дорогой комплектации.
Иногда авто с малым пробегом продают таксопарки, если выявляют в них какие-то проблемы.
Наконец, машина может просто не подойти новому владельцу. Поняв, что ожидания не оправдались, автолюбитель спешит избавиться от покупки, подытожил представитель ГАИ.
Фото: Freepik/prostooleh.
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