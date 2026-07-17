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Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
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Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:55

Российские автозаправки начали менять хозяев: почему говорить о кризисе пока рано

Массовая продажа автозаправочных станций в России, замеченная на профильных торговых площадках, является стандартным рыночным процессом, а не признаком системного кризиса. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса ИНП РАН Валерий Семикашев.

Ранее сообщалось, что за последний месяц на различных сайтах и маркетплейсах появилось более ста пятидесяти объявлений о продаже АЗС в разных регионах страны. Примечательно, что владельцы бизнеса стремятся реализовать как независимые сети, так и объекты, принадлежащие крупным вертикально-интегрированным компаниям.

О том, почему водители меняют привычки при выборе заправочных станций, ранее отмечали эксперты. В условиях меняющегося рынка потребители все чаще ищут способы оптимизировать расходы топлива.

Семикашев пояснил, что текущее количество предложений о продаже составляет не более полупроцента от общего числа объектов по стране. По его оценкам, в России насчитывается около пятнадцати-двадцати тысяч активных АЗС, если не учитывать тысячи мелких региональных точек, недоступных для большинства водителей.

"Это сейчас хайп. На самом деле, если взять сто пятьдесят заправок, это полпроцента от существующих. Кто-то сеть оптимизирует, могли выкинуть активы. Это обычная ситуация, когда есть какие-нибудь кризисные явления. О том же полгода-год назад говорили про рестораны, мол, слишком быстро закрываются. Это рыночная среда, нормальная история", — отметил Валерий эксперт.

По его словам, такие колебания случаются во всех секторах экономики. Несмотря на то что в сегменте АЗС подобная активность наблюдается реже, сейчас она не выходит за рамки типичных рыночных процессов. При этом участники рынка продолжают следить за тем, как изменяется стоимость автомобильного топлива, а законодатели пытаются внедрить новые налоговые механизмы для стабилизации рынка.

Эксперт подчеркнул, что распродажу активов не стоит рассматривать как значимое или критическое событие. В условиях экономической турбулентности автовладельцы также все чаще задумываются об альтернативных источниках энергии для передвижения.

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Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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