В Геническе отключили электричество: ремонтные бригады работают над восстановлением

Временное отключение электроснабжения произошло в административном центре Херсонской области, городе Геническе.
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ремонтные бригады уже занимаются устранением неполадок. Вскоре электроснабжение должно быть восстановлено.
Ранее в нескольких районах Херсонской области также наблюдались отключения электричества из-за повреждений линий электропередач.
Фото: www. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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