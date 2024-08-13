В Геническе отключили электричество: ремонтные бригады работают над восстановлением

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в эфире "Соловьев Live" заявил, что регион восстановит все разрушенное в результате атак ВСУ и улучшит инфраструктуру. Он подчеркнул, что все будет подсчитано и восстановлено, причем сделано будет даже лучше, чем раньше.