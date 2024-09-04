Военный институт Полтавы, который недавно попал под ракетный удар российской армии, был базой, где преподавали иностранные инструкторы. Соответствующее заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения", — заявил глава российского региона.
По его словам, сейчас украинские войска находятся под руководством стран НАТО, поощряя также отправку в свою страну иностранных наемников. При этом для освоения территории необходимы учебные центры. Сальдо заверил, что уничтожен именно такой центр.
Губернатор добавил, что именно в этих заведениях ВСУ обучаются у натовских инструкторов правилам ведения современного боя.
Стоит отметить, что накануне в Полтаве было два мощных взрыва. Позже стало известно, что удар пришелся по военному учебному заведению, где проходило построение военнослужащих ВСУ.
Фото: flikcr/Allied Joint Force Command Brunssum
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