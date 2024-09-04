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Сальдо: в попавшем под ракетный удар военном институте Полтавы находились инструкторы НАТО
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В Херсонской области рассказали, кто мог находиться в военном институте Полтавы

Сальдо: в попавшем под ракетный удар военном институте Полтавы находились инструкторы НАТО

Военный институт Полтавы, который недавно попал под ракетный удар российской армии, был базой, где преподавали иностранные инструкторы. Соответствующее заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения", — заявил глава российского региона.

По его словам, сейчас украинские войска находятся под руководством стран НАТО, поощряя также отправку в свою страну иностранных наемников. При этом для освоения территории необходимы учебные центры. Сальдо заверил, что уничтожен именно такой центр.

Губернатор добавил, что именно в этих заведениях ВСУ обучаются у натовских инструкторов правилам ведения современного боя.

Стоит отметить, что накануне в Полтаве было два мощных взрыва. Позже стало известно, что удар пришелся по военному учебному заведению, где проходило построение военнослужащих ВСУ.

Фото: flikcr/Allied Joint Force Command Brunssum

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