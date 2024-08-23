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Сальдо: ВС РФ уничтожили ВСУ на одном из островов в дельте Днепра
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Российские войска уничтожили скопление ВСУ в дельте Днепра

Сальдо: ВС РФ уничтожили ВСУ на одном из островов в дельте Днепра

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили скопление украинской армии на одном из островов в дельте Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Уточняется, что удар по скоплению военных ВСУ был нанесен артиллеристами подразделения группировки войск "Днепр", а именно из РСЗО "Град" с расстояния 20 км.

"Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра", — заявил глава Херсонской области.

Он подчеркнул, что противника удалось обнаружить с помощью разведки беспилотников.

Херсонская область стала частью России в сентябре 2022 года в результате проведенного референдума. Регион расположен в нижнем течении Днепра.

Фото: kremlin.ru

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