Попытка высадки на Кинбурнскую косу закончилась уничтожением трёх лодок и 12 боевиков ВСУ

Сальдо: 12 боевиков ВСУ погибли при попытке высадки на Кинбурнскую косу

Утром 9 августа Вооружённые силы России предотвратили попытку группы боевиков ВСУ совершить высадку на Кинбурнской косе, которая находится под контролем России. Информацию подтвердил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Телеграм-канале, отметив, что в ходе операции были ликвидированы 12 диверсантов.

По словам Сальдо, украинские военные передвигались на четырёх быстроходных десантных лодках. Для высадки планировалось использовать две из них, остальные две должны были оказывать огневую поддержку.

"Уничтожено три лодки — одна на мине при подходе к берегу, вторая — артиллерией, третья — ракетой ПТУР, — пишет глава региона.

Сальдо добавил, что успевшие эвакуироваться с повреждённых лодок боевики ВСУ были встречены на суше огнём российских сил. Уцелевшая лодка уплыла в обратном направлении.

"Всего ликвидировано 12 украинских боевиков", — уточнил губернатор.

Фото: commons.wikimedia.org/Darkngs (CC BY-SA 4.0).