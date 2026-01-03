Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Салат-коктейль с ветчиной
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:03

Салаты с майонезом уходят в тёмную зону: два часа — и праздник становится рискованным

Еда при комнатной температуре ускоряет рост бактерий за 2–3 часа — Спеценко

Новогодний стол может стать источником проблем не из-за обилия блюд, а из-за привычки оставлять еду "на потом" прямо на кухне. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на директора Центра компетенций в области пищовой безопасности Роскачества Елену Спеценко.

Эксперт напоминает: даже зимой в отапливаемой квартире приготовленная пища быстро становится благоприятной средой для бактерий, особенно если речь идёт о соусах и белковых продуктах.

По словам специалиста, ключевая ошибка — хранение еды при комнатной температуре дольше нескольких часов. В такие моменты внешне свежие салаты и горячие блюда могут уже стать небезопасными, а ориентироваться только на запах и вкус в этом случае недостаточно.

Сколько можно держать готовую еду вне холодильника

Спеценко подчёркивает, что приготовленные блюда нельзя оставлять при комнатной температуре более двух-трёх часов. Даже если за окном мороз, в тёплой квартире этого времени достаточно для активного роста микроорганизмов. Особенно быстро этот процесс идёт в заправках, соусах и блюдах с высоким содержанием белка.

"Главное правило: нельзя оставлять приготовленную еду при комнатной температуре дольше, чем на два-три часа. Даже зимой в отапливаемой квартире это достаточное время для начала активного роста микроорганизмов. Особенно быстро этот процесс происходит в соусах, заправках и блюдах с большим количеством белка", — объяснила эксперт.

Она добавляет, что риск связан не с конкретным продуктом, а с сочетанием условий: тепло, доступ кислорода, контакт с руками и приборами. Поэтому те блюда, которые активно "ходят по столу", требуют особенно внимательного подхода при дальнейшем хранении.

Самые опасные блюда: салаты, морепродукты и яйца

К группе максимального риска специалист относит заправленные салаты с майонезом или сметаной, а также блюда с морепродуктами и яйцами. По её словам, такие продукты нельзя держать вне холодильника, а даже при охлаждении их срок годности ограничен одними сутками. Именно они чаще всего становятся причиной пищевых расстройств после праздников, когда остаются на столе на ночь или "доживают" до следующего дня.

Эксперт подчёркивает: если салат уже заправлен, его нельзя "спасти" повторным охлаждением после многочасового пребывания на столе. Проблема в том, что размножение микроорганизмов может начаться задолго до того, как пища изменит вкус или запах.

Как хранить горячие блюда и что считается самым устойчивым

На втором месте по потенциальной опасности — готовые горячие блюда: запечённое мясо, птица, гарниры и пироги. Спеценко рекомендует сначала охладить их до комнатной температуры, затем переложить в чистые герметичные контейнеры и употребить в течение двух-трёх дней. Перед подачей такие блюда нужно тщательно разогревать, чтобы минимизировать риски.

"На втором месте по опасности — готовые горячие блюда: запеченное мясо, птица, гарниры и пироги. Их необходимо охладить до комнатной температуры, переложить в чистые герметичные контейнеры и употребить в течение двух-трех дней, тщательно разогревая перед подачей. Наиболее устойчивы к хранению сырокопченые колбасы, твердые сыры, маринованные и соленые овощи, но употребить их лучше в течение нескольких дней после вскрытия заводской упаковки", — указала Спеценко.

К относительно устойчивым продуктам она относит сырокопчёные колбасы, твёрдые сыры, солёные и маринованные овощи. Однако и их лучше съесть в течение нескольких дней после вскрытия заводской упаковки, не затягивая на неделю.

Контейнеры, чистая посуда и правило даты

Отдельное внимание эксперт уделяет тому, как именно перекладывать остатки еды. Она напоминает, что нельзя возвращать блюда в ту же посуду, из которой их ели или подавали на стол. Такой подход увеличивает риск попадания бактерий и ускоряет порчу продукта.

"Обязательно используйте чистый контейнер с крышкой. Это предотвратит распространение бактерий и посторонних запахов. Самый надежный способ — подписывать дату, когда было приготовлено блюдо. Органолептические свойства — вкус и запах — не всегда позволяют достоверно оценить свежесть продукта, поэтому лучше полагаться на точное время, а не на субъективные ощущения", — добавила эксперт.

Спеценко подчёркивает, что маркировка даты приготовления помогает избежать типичной ошибки: оценки безопасности еды "на глаз". Вкус и запах могут не измениться, но продукт уже может быть небезопасным, так что лучше ориентироваться на сроки хранения, а не на впечатления.

