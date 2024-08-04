Салат с капустой и копчёной колбасой: в нём нет каких-то изысков, но он получается очень вкусным

Салат с капустой и колбасой: его можно приготовить буквально за несколько минут

Капустный салат с копчёной колбасой — отличный вариант для ужина или лёгкого перекуса, который можно приготовить непосредственно перед приходом гостей.

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

копчёная колбаса (100 г),

консервированная кукуруза (80 г),

свежие огурцы (2 штуки),

одно яйцо,

соль,

перец,

майонез по вкусу.

Приготовление

Отварите яйца вкрутую, остудите их и очистите от скорлупы. Затем нарежьте яйца небольшими кубиками и выложите их в глубокую миску. Нарежьте колбасу и огурцы ломтиками, добавьте кукурузу, предварительно обсушив её от влаги. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат майонезом.

Подавать его можно сразу после приготовления, при желании дополнив зеленью.

Фото: commons.wikimedia.org/Xocolatl (public domain)