Салат с капустой и копчёной колбасой: в нём нет каких-то изысков, но он получается очень вкусным

Капустный салат с копчёной колбасой — отличный вариант для ужина или лёгкого перекуса, который можно приготовить непосредственно перед приходом гостей.
Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- копчёная колбаса (100 г),
- консервированная кукуруза (80 г),
- свежие огурцы (2 штуки),
- одно яйцо,
- соль,
- перец,
- майонез по вкусу.
Приготовление
- Отварите яйца вкрутую, остудите их и очистите от скорлупы.
- Затем нарежьте яйца небольшими кубиками и выложите их в глубокую миску.
- Нарежьте колбасу и огурцы ломтиками, добавьте кукурузу, предварительно обсушив её от влаги.
- Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат майонезом.
Подавать его можно сразу после приготовления, при желании дополнив зеленью.
Фото: commons.wikimedia.org/Xocolatl (public domain)
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