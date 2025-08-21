Удивите гостей: салат, который легко готовится, но выглядит как кулинарный шедевр
Каждая хозяйка знает, что салаты являются неотъемлемой частью любого праздничного стола. Но как приготовить салат, который будет действительно вкусным и запоминающимся? Один из популярных рецептов — салат с фасолью, морковью и колбасой. Давайте рассмотрим, как приготовить этот салат и что в нем особенного.
Ингредиенты
- Фасоль консервированная — 150 гр
- Морковь — 2 шт.
- Вареная колбаса — 150 гр
- Куриные яйца — 2 шт.
- Майонез — 100 гр
- Твердый сыр — 100 гр
- Соль — по вкусу
- Зелень — 10 гр
Пошаговое приготовление
Отварите морковь и куриные яйца. Морковь можно проверить на готовность вилком или острием ножа. Натрите морковь и яйца: Натрите морковь и яйца на терке.
Натрите сыр на средней терке, а колбасу нарежьте не очень длинной соломкой или кубиками. Слои салата: фасоль, майонез, репчатый лук, колбаса, морковь, яйца, сыр. Украсьте салат свежей зеленью и ягодками клюквы по желанию.
