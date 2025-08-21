Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:20

Удивите гостей: салат, который легко готовится, но выглядит как кулинарный шедевр

Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления

Каждая хозяйка знает, что салаты являются неотъемлемой частью любого праздничного стола. Но как приготовить салат, который будет действительно вкусным и запоминающимся? Один из популярных рецептов — салат с фасолью, морковью и колбасой. Давайте рассмотрим, как приготовить этот салат и что в нем особенного.

Ингредиенты

  • Фасоль консервированная — 150 гр
  • Морковь — 2 шт.
  • Вареная колбаса — 150 гр
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Майонез — 100 гр
  • Твердый сыр — 100 гр
  • Соль — по вкусу
  • Зелень — 10 гр

Пошаговое приготовление

Отварите морковь и куриные яйца. Морковь можно проверить на готовность вилком или острием ножа. Натрите морковь и яйца: Натрите морковь и яйца на терке.

Натрите сыр на средней терке, а колбасу нарежьте не очень длинной соломкой или кубиками. Слои салата: фасоль, майонез, репчатый лук, колбаса, морковь, яйца, сыр. Украсьте салат свежей зеленью и ягодками клюквы по желанию.

