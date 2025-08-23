Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Хотите прохлады без последствий? Готовьте салат правильно — и сразу ешьте

Роскачество: салат с майонезом опасен в жару из-за риска заражения кишечной палочкой

Свежие огурцы, помидоры и ложка майонеза — для многих это вкусовое воплощение лета. Однако именно такой салат может представлять серьёзную опасность для здоровья, особенно в жаркую погоду. О причинах потенциального отравления рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с "Лентой.ру".

Опасность в ложке: почему майонез — не лучший выбор
"Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов", — предупреждает Спеценко.
Дело в том, что при температуре выше +25°C заправленный салат уже через 30-40 минут становится рассадником для:

  • стафилококков;
  • сальмонелл;
  • кишечной палочки.

Эти бактерии могут вызывать серьёзные пищевые отравления, особенно если блюдо хранилось без охлаждения.

Кто рискует больше всего?
Наибольшая угроза подстерегает:

  • посетителей летних кафе, где салаты могут долго стоять без холодильника;
  • покупателей готовых блюд в супермаркетах, где не всегда строго соблюдают температурные режимы.

Даже дома, если салат остался на столе на несколько часов, он может стать потенциально опасным.

Как избежать проблем: простые меры предосторожности
Чтобы снизить риск отравления, Спеценко рекомендует:

  • готовить салат непосредственно перед употреблением;
  • не хранить дольше 2 часов при комнатной температуре;
  • всегда мыть овощи с содой — это помогает избавиться от загрязнений и микробов;
  • заменить майонез на растительное масло или йогуртовую заправку — они менее подходят для
  • размножения бактерий.

Если же блюдо всё же нужно сохранить:

"Обязательно уберите его в холодильник", — подчёркивает специалист.

Также важно обращать внимание на признаки порчи:

  • кислый или странный запах;
  • изменение вкуса;
  • необычная консистенция.

В таких случаях — лучше выбросить, чем рисковать здоровьем.

