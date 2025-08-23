Хотите прохлады без последствий? Готовьте салат правильно — и сразу ешьте

Свежие огурцы, помидоры и ложка майонеза — для многих это вкусовое воплощение лета. Однако именно такой салат может представлять серьёзную опасность для здоровья, особенно в жаркую погоду. О причинах потенциального отравления рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с "Лентой.ру".

Опасность в ложке: почему майонез — не лучший выбор

"Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов", — предупреждает Спеценко.

Дело в том, что при температуре выше +25°C заправленный салат уже через 30-40 минут становится рассадником для:

стафилококков;

сальмонелл;

кишечной палочки.

Эти бактерии могут вызывать серьёзные пищевые отравления, особенно если блюдо хранилось без охлаждения.

Кто рискует больше всего?

Наибольшая угроза подстерегает:

посетителей летних кафе, где салаты могут долго стоять без холодильника;

покупателей готовых блюд в супермаркетах, где не всегда строго соблюдают температурные режимы.

Даже дома, если салат остался на столе на несколько часов, он может стать потенциально опасным.

Как избежать проблем: простые меры предосторожности

Чтобы снизить риск отравления, Спеценко рекомендует:

готовить салат непосредственно перед употреблением;

не хранить дольше 2 часов при комнатной температуре;

всегда мыть овощи с содой — это помогает избавиться от загрязнений и микробов;

заменить майонез на растительное масло или йогуртовую заправку — они менее подходят для

размножения бактерий.

Если же блюдо всё же нужно сохранить:

"Обязательно уберите его в холодильник", — подчёркивает специалист.

Также важно обращать внимание на признаки порчи:

кислый или странный запах;

изменение вкуса;

необычная консистенция.

В таких случаях — лучше выбросить, чем рисковать здоровьем.