Хотите прохлады без последствий? Готовьте салат правильно — и сразу ешьте
Свежие огурцы, помидоры и ложка майонеза — для многих это вкусовое воплощение лета. Однако именно такой салат может представлять серьёзную опасность для здоровья, особенно в жаркую погоду. О причинах потенциального отравления рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с "Лентой.ру".
Опасность в ложке: почему майонез — не лучший выбор
"Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов", — предупреждает Спеценко.
Дело в том, что при температуре выше +25°C заправленный салат уже через 30-40 минут становится рассадником для:
- стафилококков;
- сальмонелл;
- кишечной палочки.
Эти бактерии могут вызывать серьёзные пищевые отравления, особенно если блюдо хранилось без охлаждения.
Кто рискует больше всего?
Наибольшая угроза подстерегает:
- посетителей летних кафе, где салаты могут долго стоять без холодильника;
- покупателей готовых блюд в супермаркетах, где не всегда строго соблюдают температурные режимы.
Даже дома, если салат остался на столе на несколько часов, он может стать потенциально опасным.
Как избежать проблем: простые меры предосторожности
Чтобы снизить риск отравления, Спеценко рекомендует:
- готовить салат непосредственно перед употреблением;
- не хранить дольше 2 часов при комнатной температуре;
- всегда мыть овощи с содой — это помогает избавиться от загрязнений и микробов;
- заменить майонез на растительное масло или йогуртовую заправку — они менее подходят для
- размножения бактерий.
Если же блюдо всё же нужно сохранить:
"Обязательно уберите его в холодильник", — подчёркивает специалист.
Также важно обращать внимание на признаки порчи:
- кислый или странный запах;
- изменение вкуса;
- необычная консистенция.
В таких случаях — лучше выбросить, чем рисковать здоровьем.
