Новый взгляд на оливье: как снизить калорийность любимых новогодних блюд

Новогодний стол можно сделать менее калорийным, если изменить заправки, способы приготовления и состав привычных блюд, не отказываясь при этом от классики, поделилась информацией врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она объяснила в комментарии NewsInfo, как снизить калорийность праздничного меню.

Ключевая ошибка новогоднего стола, по словам специалиста, — избыток жирных заправок и тяжелых сочетаний, тогда как даже традиционные салаты можно адаптировать под более легкий формат. По ее словам, важны не только ингредиенты, но и технология приготовления, а также разумные порции в новогоднюю ночь.

"Делать их немного, так, чтобы съесть символически в новогоднюю ночь такие салаты, как оливье, "мимоза", селедка "под шубой". Не нужно слоями селёдку "под шубой" пропитывать, можно сверху залить майонез, поставить в холодильник, она сама потом пропитается. Заправки делать больше на лимонном соке, горчице, майонез сделать самим", — пояснила диетолог.

Эксперт также посоветовала заменять жирные и переработанные продукты более легкими аналогами и делать упор на овощи, рыбу и морепродукты. Она добавила, что это не только снижает калорийность, но и облегчает пищеварение после застолья.

"В оливье вместо колбасы положить нежирное мясо, либо куриную грудку или грудку индейки. Либо делать с морепродуктами, очень вкусно получается с крабами, с крабовыми палочками, только хорошего качества нужно брать. Соленый огурец заменить на свежий, получается вкуснее", — добавила Соломатина.

По ее мнению, более легкими должны быть не только салаты, но и горячие блюда, напитки и десерты.

"Отказаться от всяких кремовых и слоеных тортов, песочных. Можно взять ягоды, заморозить. Сделать типа сорбета, можно добавить агар-агар, желатин, получится желе. Можно сделать с йогуртами, добавить туда какао, получится шоколадное безе. Всякие замороженные фрукты или обычные свежие фрукты. Тот же банан. На палочку обмакнули в молочный шоколад, орешки и в холодильник, получается эскимо", — посоветовала диетолог.

Специалист рекомендовала отдавать предпочтение запеченной рыбе и птице, овощным гарнирам, ягодным морсам без сахара и простым десертам на основе фруктов и йогурта.

"Как можно больше зелени, различных подложек из овощей. Икру не на бутерброд с хлебом и маслом, а, допустим, авокадо просто положить, или на кусочки огурца, или сделать лодочки из яйца, из белка, туда икру. Хлебцы различные цельнозерновые", — рассказала эксперт.

Диетолог предложила и ещё несколько вариантов легких новогодних закусок.

"Придать остроту, положить яблоко, оно кислое, немножко яблочка, горчицы. Майонез заменить в оливье сметаной. В селёдку "под шубой" не обязательно картофель, заменить яблоком, получается пикантный вкус. Сделать свёклу с чесноком, с черносливом, и соус сметанный", — рекомендует врач.

Соломатина также напомнила и о полезных новогодних напитках.