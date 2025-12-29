Салат, который может навредить: как долго можно оставлять новогодние блюда на столе

Новогодние салаты, заправленные майонезом и содержащие консервированные продукты, могут стать опасными для здоровья через 2-3 часа пребывания на столе при комнатной температуре. Об этом предупредила Мария Золотарёва, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

Почему салаты становятся опасными

По словам эксперта, среда, в которой находятся такие салаты, идеально подходит для размножения патогенных микроорганизмов, особенно при температуре воздуха от 15 до 30 градусов. В этом температурном диапазоне бактерии активно развиваются, что делает салаты потенциально опасными.

"Варёные яйца, консервированные рыба и кукуруза содержат высокие концентрации соединений азота, что делает их питательной средой для бактерий", — объяснила Мария Золотарёва.

Кроме того, даже минимальное количество микрофлоры, оставшейся на свежих овощах и зелени после мытья, при таких условиях начинает активно делиться, что ускоряет процесс порчи продуктов.

Сроки безопасного хранения

Срок безопасного хранения таких салатов в холодильнике не превышает 6-12 часов, а при комнатной температуре — сокращается до двух часов. Эксперт также посоветовала готовить салаты порционно, смешивая ингредиенты непосредственно перед употреблением, и хранить майонезную заправку отдельно.

"Домашний майонез нужно использовать в течение трёх дней", — добавила она.

Особенно опасны просроченные салаты для людей с заболеваниями ЖКТ и ослабленным иммунитетом, так как они могут вызвать серьёзное отравление.

Советы по снижению рисков

Золотарёва подчеркнула, что соблюдение правил хранения и подготовки пищи позволяет значительно снизить риск пищевых отравлений, не отказываясь от традиционных новогодних блюд.