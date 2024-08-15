Сколько зарабатывают автомеханики в России: где они нужны и что входит в обязанности

Число автомобилей на дорогах России растёт, что увеличивает спрос на услуги по ремонту и техническому обслуживниаю машин. По этой причине автомеханики сегодня входят в десятку самых востребованных профессий в РФ. Autonews выяснили, чем занимаются и сколько зарабатывают такие специалисты.
Обязанности автомеханика
Автомеханики востребованы в различных организациях, таких как:
- СТО.
- Дилерские центры.
- Автомобильные заводы.
- Автопарки.
Рабочие обязанности автомеханика зависят от его специализации. В основном это:
- диагностика ТС,
- ремонт авто,
- покраска и восстановление кузова,
- полный ремонт двигателя,
- ремонт и замена шин и камер,
- настройка и регулировка различных систем и узлов автомобиля,
- подбор запчастей и расходных материалов для ремонта автомобиля,
- ремонт поврежденных деталей,
- заполнение технической документации,
- консультирование клиентов по вопросам эксплуатации и обслуживания автомобиля.
Специализации автомеханика
В зависимости от направления деятельности автомеханика выделяют несколько специализаций:
- Моторист. Осуществляет обслуживание и устранение неполадок двигателя.
- Автоэлектрик. Устраняет неисправности в электрооборудовании машины.
- Маляр. Выполняет лакокрасочные работы и наносит антикоррозийную защиту.
- Вулканизаторщик. Превращает каучук в резину методом вулканизации, ремонтирует й автомобильные камеры.
- Автожестянщик. Устраняет вмятины и повреждения автомобиля, которые были получены в результате аварии.
- Механик-диагност. Обнаруживает причины неисправностей в автомобиле.
Сколько зарабатывает автомеханик
Средняя зарплаат автомеханика в России врьируется от 40 до 80 тыс. руб. в месяц. В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, сумма может достигать 100-120 тыс. руб., а то и больше.
Уровень зарплаты автомеханика, как в любой професии, зависит от опыта. Начинающие специалисты могут рассчитывать в среднем на 25-40 тыс. руб. в месяц. Автомеханику со стажем компании готовы платить от 50 до 80 тыс. руб.
При этом узкопрофильным специалистам платят больше. Например, мастерам по ремонту ходовой части предлагают на сайтах вакансий 50-60 тыс. рублей в месяц, а электрикам и мотористам — в районе 100 тыс. руб. и выше.
Фото: Freepik.
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