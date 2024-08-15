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Autonews: автомеханики вошли в топ-10 самых востребованных профессий
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Сколько зарабатывают автомеханики в России: где они нужны и что входит в обязанности

Autonews: автомеханики вошли в топ-10 самых востребованных профессий

Число автомобилей на дорогах России растёт, что увеличивает спрос на услуги по ремонту и техническому обслуживниаю машин. По этой причине автомеханики сегодня входят в десятку самых востребованных профессий в РФ. Autonews выяснили, чем занимаются и сколько зарабатывают такие специалисты.

Обязанности автомеханика

Автомеханики востребованы в различных организациях, таких как:

  • СТО.
  • Дилерские центры.
  • Автомобильные заводы.
  • Автопарки.

Рабочие обязанности автомеханика зависят от его специализации. В основном это:

  • диагностика ТС,
  • ремонт авто,
  • покраска и восстановление кузова,
  • полный ремонт двигателя,
  • ремонт и замена шин и камер,
  • настройка и регулировка различных систем и узлов автомобиля,
  • подбор запчастей и расходных материалов для ремонта автомобиля,
  • ремонт поврежденных деталей,
  • заполнение технической документации,
  • консультирование клиентов по вопросам эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Специализации автомеханика

В зависимости от направления деятельности автомеханика выделяют несколько специализаций:

  • Моторист. Осуществляет обслуживание и устранение неполадок двигателя.
  • Автоэлектрик. Устраняет неисправности в электрооборудовании машины.
  • Маляр. Выполняет лакокрасочные работы и наносит антикоррозийную защиту.
  • Вулканизаторщик. Превращает каучук в резину методом вулканизации, ремонтирует й автомобильные камеры.
  • Автожестянщик. Устраняет вмятины и повреждения автомобиля, которые были получены в результате аварии.
  • Механик-диагност. Обнаруживает причины неисправностей в автомобиле.

Сколько зарабатывает автомеханик

Средняя зарплаат автомеханика в России врьируется от 40 до 80 тыс. руб. в месяц. В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, сумма может достигать 100-120 тыс. руб., а то и больше.

Уровень зарплаты автомеханика, как в любой професии, зависит от опыта. Начинающие специалисты могут рассчитывать в среднем на 25-40 тыс. руб. в месяц. Автомеханику со стажем компании готовы платить от 50 до 80 тыс. руб.

При этом узкопрофильным специалистам платят больше. Например, мастерам по ремонту ходовой части предлагают на сайтах вакансий 50-60 тыс. рублей в месяц, а электрикам и мотористам — в районе 100 тыс. руб. и выше.

Фото: Freepik.

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