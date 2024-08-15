Сколько зарабатывают автомеханики в России: где они нужны и что входит в обязанности

Число автомобилей на дорогах России растёт, что увеличивает спрос на услуги по ремонту и техническому обслуживниаю машин. По этой причине автомеханики сегодня входят в десятку самых востребованных профессий в РФ. Autonews выяснили, чем занимаются и сколько зарабатывают такие специалисты.

Обязанности автомеханика

Автомеханики востребованы в различных организациях, таких как:

СТО.

Дилерские центры.

Автомобильные заводы.

Автопарки.

Рабочие обязанности автомеханика зависят от его специализации. В основном это:

диагностика ТС,

ремонт авто,

покраска и восстановление кузова,

полный ремонт двигателя,

ремонт и замена шин и камер,

настройка и регулировка различных систем и узлов автомобиля,

подбор запчастей и расходных материалов для ремонта автомобиля,

ремонт поврежденных деталей,

заполнение технической документации,

консультирование клиентов по вопросам эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Специализации автомеханика

В зависимости от направления деятельности автомеханика выделяют несколько специализаций:

Моторист. Осуществляет обслуживание и устранение неполадок двигателя.

Автоэлектрик. Устраняет неисправности в электрооборудовании машины.

Маляр. Выполняет лакокрасочные работы и наносит антикоррозийную защиту.

Вулканизаторщик. Превращает каучук в резину методом вулканизации, ремонтирует й автомобильные камеры.

Автожестянщик. Устраняет вмятины и повреждения автомобиля, которые были получены в результате аварии.

Механик-диагност. Обнаруживает причины неисправностей в автомобиле.

Сколько зарабатывает автомеханик

Средняя зарплаат автомеханика в России врьируется от 40 до 80 тыс. руб. в месяц. В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, сумма может достигать 100-120 тыс. руб., а то и больше.

Уровень зарплаты автомеханика, как в любой професии, зависит от опыта. Начинающие специалисты могут рассчитывать в среднем на 25-40 тыс. руб. в месяц. Автомеханику со стажем компании готовы платить от 50 до 80 тыс. руб.



При этом узкопрофильным специалистам платят больше. Например, мастерам по ремонту ходовой части предлагают на сайтах вакансий 50-60 тыс. рублей в месяц, а электрикам и мотористам — в районе 100 тыс. руб. и выше.

Фото: Freepik.