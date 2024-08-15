Сколько зарабатывают автомеханики в России: где они нужны и что входит в обязанности

Число автомобилей на дорогах России растёт, что огах продолжает увеличиваться, что делает услуги автомехаников актуальными на рынке труда. Эта профессия входит в десятку самых востребованных. Например, в Москве на одну вакансию приходится всего два резюме, что указывает на нехватку квалифицированных специалистов.
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https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copy Это специалист, который занимается диагностикой, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Autonews выяснили, чем он занимается и сколько зарабатывает.
Функции автомеханика варьируются в зависимости от его специализации, но в большинстве случае он выполняет следующие задачи:
· проводит диагностику;
· ремонтирует ТС;
· красит и восстанавливает кузов;
· проводит полный ремонт двигателя;
· производит ремонт и замену шин и камер;
· настраивает и регулирует различные системы и узлы автомобиля (карбюратор, инжектор, генератор, стартер);
· подбирает необходимые запчасти и расходные материалы для ремонта автомобиля;
· ремонтирует поврежденные детали (свечи зажигания, фильтры, ремни, шланги, провода);
· заполняет техническую документацию по выполненным работам;
· консультирует клиентов по вопросам эксплуатации и обслуживания автомобиля.
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https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copy Автомеханик - это общее название для целого ряда профессий, связанных с ремонтом автомобилей. В зависимости от вида деятельности можно выделить несколько специализаций:
· Моторист. Занимается обслуживанием и устранением возможных неполадок двигателя.
· Автоэлектрик. Устраняет неисправности в электрооборудовании автомобиля.
· Маляр. Производит лакокрасочные работы и наносит средства, предотвращающие коррозию.
· Вулканизаторщик. Превращает каучук в резину путем вулканизации, занимается починкой автомобильных камер.
· Автожестянщик. Устраняет вмятины и повреждения автомобиля, которые были получены в результате аварии.
· Механик-диагност. Проводит осмотр автомобиля с использованием диагностического оборудования и находит причину неисправности.
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https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copyЗаработная плата автомеханика по России составляет в среднем от 40 до 80 тыс. руб. в месяц. А в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, может достигать 100-120 тывс. руб. и больше. Уровень зарплаты зависит и от опыта специалиста: если начинающий автомеханик зарабатывает от 25 до 40 тыс. руб. в месяц, то опытный уже может рассчитывать на зарплату в диапазоне от 50 до 80 тыс. руб.
Самые привлекательные зарплаты у узкопрофильных специалистов. На сайтах вакансий кандидатам в мастера по ремонту ходовой части предлагают 50-60 тыс. рублей в месяц, а электрикам и мотористам - до 100 тыс. и более.
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https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copy· Автомобильные сервисы.
· СТО.
· Автозаводы.
· Дилерские центры.
· Государственные и частные автопарки.
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