Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
  1. Главная
  2. Авто и мото
  • Опубликована сегодня в 20:36

Сколько зарабатывают автомеханики в России: где они нужны и что входит в обязанности

Autonews: автомеханики вошли в топ-10 самых востребованных профессий

Число автомобилей на дорогах России растёт, что огах продолжает увеличиваться, что делает услуги автомехаников актуальными на рынке труда. Эта профессия входит в десятку самых востребованных. Например, в Москве на одну вакансию приходится всего два резюме, что указывает на нехватку квалифицированных специалистов.

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copy Это специалист, который занимается диагностикой, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Autonews выяснили, чем он занимается и сколько зарабатывает.

Функции автомеханика варьируются в зависимости от его специализации, но в большинстве случае он выполняет следующие задачи:

· проводит диагностику;

· ремонтирует ТС;

· красит и восстанавливает кузов;

· проводит полный ремонт двигателя;

· производит ремонт и замену шин и камер;

· настраивает и регулирует различные системы и узлы автомобиля (карбюратор, инжектор, генератор, стартер);

· подбирает необходимые запчасти и расходные материалы для ремонта автомобиля;

· ремонтирует поврежденные детали (свечи зажигания, фильтры, ремни, шланги, провода);

· заполняет техническую документацию по выполненным работам;

· консультирует клиентов по вопросам эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copy Автомеханик - это общее название для целого ряда профессий, связанных с ремонтом автомобилей. В зависимости от вида деятельности можно выделить несколько специализаций:

· Моторист. Занимается обслуживанием и устранением возможных неполадок двигателя.

· Автоэлектрик. Устраняет неисправности в электрооборудовании автомобиля.

· Маляр. Производит лакокрасочные работы и наносит средства, предотвращающие коррозию.

· Вулканизаторщик. Превращает каучук в резину путем вулканизации, занимается починкой автомобильных камер.

· Автожестянщик. Устраняет вмятины и повреждения автомобиля, которые были получены в результате аварии.

· Механик-диагност. Проводит осмотр автомобиля с использованием диагностического оборудования и находит причину неисправности.

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copyЗаработная плата автомеханика по России составляет в среднем от 40 до 80 тыс. руб. в месяц. А в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, может достигать 100-120 тывс. руб. и больше. Уровень зарплаты зависит и от опыта специалиста: если начинающий автомеханик зарабатывает от 25 до 40 тыс. руб. в месяц, то опытный уже может рассчитывать на зарплату в диапазоне от 50 до 80 тыс. руб.

Самые привлекательные зарплаты у узкопрофильных специалистов. На сайтах вакансий кандидатам в мастера по ремонту ходовой части предлагают 50-60 тыс. рублей в месяц, а электрикам и мотористам - до 100 тыс. и более.

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copy· Автомобильные сервисы.

· СТО.

· Автозаводы.

· Дилерские центры.

· Государственные и частные автопарки.

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/66bc9cd69a7947f5b7c66da4?from=copy

Мир

БелТА: Россия окажет военную поддержку Белоруссии при нападении - Лукашенко

БелТА: Россия окажет военную поддержку Белоруссии при нападении - Лукашенко

Россия введет свои войска в Белоруссию для оказания военной поддержки в случае нападения на территорию республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Читать полностью
Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка

Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка

В Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику. По факту инцидента проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.

Читать полностью

Общество

Юрия Лозу возмутило подорожание продуктов и прочих товаров в России

Юрия Лозу возмутило подорожание продуктов и прочих товаров в России

Певец Юрий Лоза отреагировал на новости о скором подорожании продуктов питания в России.

Читать полностью
Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.

Читать полностью

Новости