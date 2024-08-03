Депутат Госдумы рассказал, специалисты каких специальностей получают слишком низкие зарплаты

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о низких зарплатах в российском здравоохранении, социальном обслуживании и образовании, и призвал к их повышению. Он отметил, что такая ситуация недопустима и подчеркнул, что из-за малых доходов специалистам приходится работать на нескольких ставках, сообщает News.Ru.
Нилов также указал на необходимость серьезного увеличения МРОТ, чтобы отразить достойное отношение к труду специалистов и избежать дополнительных расходов, связанных с экономией на зарплатах.
Фото: flickr.com/Víctor Santa María (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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