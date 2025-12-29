Зарплаты в Ростовской области взлетели до 200 тысяч: вот кому готовы платить такие деньги

Ростовская область в 2025 году стала ярким примером того, как региональный рынок труда перестраивается под запросы бизнеса: на вершину рейтинга максимальных предлагаемых зарплат вышли цифровые специалисты, а рядом с ними закрепились рабочие и строительные профессии. Об этом сообщает РБК Ростов, ссылаясь на данные hh. ru и "Авито Работы". Эксперты отмечают: несмотря на замедление "гонки зарплат" по сравнению с прошлым годом, работодатели продолжают повышать предложения там, где дефицит кадров ощущается острее всего.

Кто получил рекордную максимальную зарплату

По данным hh. ru, в январе-ноябре 2025 года самая высокая предлагаемая зарплата в регионе была зафиксирована у специалиста по работе с данными (дата-сайентиста) — 200 тыс. руб. Это на 33,3% больше, чем максимум аналогичного периода 2024 года, когда верхнюю планку удерживал DevOps-инженер с предложением 150 тыс. руб. Директор hh. ru по Югу и ЦФО Марина Качнова уточнила, что в 2024 году зарплата дата-сайентиста составляла 105 тыс. руб., то есть динамика за год оказалась особенно заметной.

Смена лидера отражает общее смещение интереса работодателей к тем компетенциям, которые связаны с обработкой данных и аналитикой. При этом максимальная зарплата в регионе по-прежнему фиксируется не в "массовых" вакансиях, а в точечных, высококвалифицированных направлениях, где спрос превышает предложение.

Топ высокооплачиваемых профессий: техника, стройка и производство

В 2025 году в Ростовской области среди популярных высокооплачиваемых профессий в числе лидеров оказались водители с предложением 178 тыс. руб., сварщики — 165,5 тыс. руб., а также прорабы и мастера строительно-монтажных работ — по 150 тыс. руб. На том же уровне предлагали оплату и геодезистам — 150 тыс. руб. Это показывает, что рынок остается ориентированным на практические специальности, особенно в сферах логистики, стройки и промышленности.

Для сравнения, в 2024 году среди лидирующих позиций по зарплатам в регионе были геодезисты (142,6 тыс. руб.), токари, фрезеровщики и шлифовщики (130,8 тыс. руб.), сварщики (130,5 тыс. руб.) и прорабы (127,4 тыс. руб.). Таким образом, наиболее заметный рост за год показали именно те профессии, где работодатели конкурируют за квалифицированных специалистов в условиях ограниченного кадрового ресурса.

Что показывает статистика "Авито Работы" и как меняется рынок

Отдельную картину формируют данные "Авито Работы". По информации сервиса, средние зарплатные предложения по ряду специальностей в 2025 году выглядят особенно высокими: машинист — 219,7 тыс. руб., фасадчик — 173,3 тыс. руб., бурильщик — 166 тыс. руб., каменщик — 156,9 тыс. руб., токарь — 156,3 тыс. руб. Эти значения подчеркивают, что рост оплаты труда поддерживается не только в офисных и цифровых сферах, но и в сегменте рабочих профессий.

В целом по России тенденция схожа: среди самых высоких зарплат фигурируют машинисты (218,2 тыс. руб.), дальнобойщики (208,3 тыс. руб.), токари (172,5 тыс. руб.), бурильщики (169,6 тыс. руб.) и операторы станков (163,5 тыс. руб.). То есть востребованность квалифицированного "прикладного" труда остается ключевым драйвером по всей стране, и Ростовская область здесь вписывается в общероссийский контекст.

В 2025 году "гонка зарплат" заметно снизила темпы по сравнению с динамикой последних лет. Этот тренд сохранится и в следующем году, однако вслед за зарплатными ожиданиями соискателей работодатели все же будут поднимать предлагаемую оплату, в первую очередь, по наиболее востребованным направлениями профессиям. При этом компании продолжат фокусироваться на удержании и развитии имеющегося персонала, что является экономически рациональной стратегией в условиях кадрового дефицита, а также на повышении эффективности и производительности.