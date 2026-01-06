Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Alex-V is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:05

Россию ждёт зарплатное цунами, но накроет оно не всех: названы профессии-фавориты 2026 года

Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru

Рост зарплат в России в 2026 году, по прогнозу, будет не массовым, а точечным — прибавку прежде всего получат высококвалифицированные специалисты в дефицитных областях. Об этом сообщает hh. ru. В компании отмечают, что рынок труда продолжает смещаться в сторону профессий, где работодатели вынуждены конкурировать за кадры и быстро закрывать сложные вакансии. Именно поэтому рост доходов ожидается там, где найти опытного сотрудника труднее всего, а цена ошибки при найме особенно высока.

В прогнозном списке оказались как цифровые специальности, так и рабочие профессии, которые остаются стабильно востребованными в реальном секторе. На одном полюсе — разработчики ПО, эксперты по данным и кибербезопасности, на другом — высококвалифицированные сварщики, токари и водители, без которых сложно поддерживать производство и логистику. В hh. ru подчёркивают, что общий рост будет зависеть от нехватки кадров в конкретных направлениях, а не от универсальной индексации зарплат по рынку.

Дефицитные специалисты: кто окажется в лидерах по росту

В hh. ru заявили, что сильнее всего зарплаты вырастут у тех, чьи компетенции сложно заменить и где спрос превышает предложение. В список профессий, для которых прогнозируется стремительный рост доходов, вошли разработчики программного обеспечения, дата-сайентисты, product-менеджеры, а также высококвалифицированные сварщики и токари. Платформа подчеркивает, что именно сочетание квалификации и дефицитности становится определяющим фактором в переговорах о зарплате.

"Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях", — говорится в сообщении от пресс-службы hh. ru.

Такой подход предполагает, что основная конкуренция работодателей будет сосредоточена вокруг узкого круга профессий, где высокая нагрузка, сложность задач и ограниченный кадровый резерв формируют устойчивый рост доходов.

Сколько смогут получать IT и аналитики данных

Самый заметный прирост, по оценке hh. ru, ожидается у опытных разработчиков программного обеспечения. В 2026 году их средняя зарплата может составить около 284 тысяч рублей. Это делает разработчиков лидерами прогнозного рейтинга и отражает устойчивый спрос на специалистов, которые способны вести сложные проекты и быстро встраиваться в разработку.

Также в списке выделены специалисты по анализу данных и инженеры по машинному обучению — их доход оценивается на уровне 247 тысяч рублей. Заметный рост ожидается и у product-менеджеров, средняя зарплата которых может достигать 130 тысяч рублей. Платформа также упоминает кибербезопасность и системную инженерию: экспертам в кибербезопасности прогнозируют 90 тысяч рублей, системным инженерам — 92 тысячи рублей. В качестве отдельной позиции названы финансовые аналитики — 117 тысяч рублей.

Рабочие специальности: кто выиграет на фоне стабильного спроса

В hh. ru отдельно подчёркивают, что рост зарплат затронет не только офисные и цифровые профессии. Спрос на рабочие специальности, по прогнозу платформы, остаётся высоким, поэтому именно в этом сегменте также ожидается заметная прибавка. Наиболее сильный рост может быть у сварщиков — до 178 тысяч рублей в 2026 году. Высококвалифицированные токари, по оценке hh. ru, смогут рассчитывать на 185 тысяч рублей.

В числе лидеров также названы водители-дальнобойщики — 182 тысячи рублей. В список включены и специалисты, связанные с эксплуатацией техники: крановщики и машинисты спецтехники, которым прогнозируют около 142 тысяч рублей. Такие цифры показывают, что рабочие профессии в ряде случаев сравнялись по уровню доходов с частью офисных специальностей и остаются одной из ключевых зон кадровой конкуренции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Овощи борщевого набора подешевели из-за урожая — эксперт Леонов сегодня в 7:42
Вот это урожай: цены на борщевой набор рухнули благодаря аграриям

В 2025 году в России подешевели все овощи "борщевого набора": капуста и картофель упали сильнее всего. Эксперт объяснил причины.

Читать полностью » РПЦ призвала отказаться от пьянства в Рождество — иеромонах Макарий сегодня в 7:17
Откажитесь от четвероногого состояния: неожиданный призыв РПЦ к россиянам перед Рождеством

В РПЦ призвали не превращать Рождество в "обжорку и пьянку" и отказаться от "свинского" образа жизни ради духовного обновления.

Читать полностью » Оплату ЖКУ с 10 на 15 число перенесут после февраля 2026 года — Аксененко сегодня в 7:05
С 10 на 15 число: готовьтесь к главному изменению в оплате коммунальных услуг в 2026 году

Срок оплаты ЖКХ за декабрь сдвинули до 12 января из-за выходных. Какие правила будут действовать в январе и феврале 2026 года?

Читать полностью » Средний возраст рождения первого ребенка в России составил 26 лет — Долгушина сегодня в 7:03
Бесплодие не растёт, но его видят чаще: парадоксальное открытие врачей о том, кто виноват на самом деле

Минздрав назвал средний возраст рождения первого ребёнка — около 26 лет. Почему женщины откладывают беременность и чем это грозит?

Читать полностью » Пополнение счетов через СБП станет быстрее и удобнее с QR-кодами — Банк России сегодня в 7:03
Пополнение через банкомат без карты: что нового принесет Система быстрых платежей в 2026 году

С 2026 года пополнение банковских счетов наличными станет доступным через любые банкоматы благодаря новой системе СБП с использованием QR-кодов.

Читать полностью » В России развод могут сделать только после медиации — ТАСС сегодня в 7:00
Перед судом заставят мириться: почему разводящихся пар ждет обязательная встреча с медиатором

В России обсуждают обязательную медиацию перед разводом: супругов могут обязать пройти встречу с медиатором, если спор затрагивает детей.

Читать полностью » Власти утвердили план по борьбе с дискриминацией пенсионеров — Правительство РФ сегодня в 6:55
Их опыт бесценен: почему новое поколение должно учиться у пенсионеров, а не списывать их со счетов

Правительство утвердило план против стереотипов о пожилых: информационные кампании, семейные ценности и рост статуса пенсионеров.

Читать полностью » Аварии в сфере ЖКХ снизились на 40% в праздники — глава Минстроя Файзуллин вчера в 15:29
Новогодний стресс-тест пройден: аварий в ЖКХ стало на 40% меньше

В новогодние праздники аварий в сфере ЖКХ стало значительно меньше, хотя непогода на юге России всё же привела к локальным сбоям.

Читать полностью »

Новости
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Экономика
Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова
Садоводство
Отопление зимой снижает влажность воздуха до 20–30% в квартире — Антонов сад
Общество
Льготный НДС 10% действует на большинство детских товаров — Минпромторг
Мир
Падение нефтедобычи снижает показатели ВВП Азербайджана — Алиев
Экономика
Рынок инвестиций страсти оценили в 200-250 млрд долларов — Красноженов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet