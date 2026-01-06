Россию ждёт зарплатное цунами, но накроет оно не всех: названы профессии-фавориты 2026 года

Рост зарплат в России в 2026 году, по прогнозу, будет не массовым, а точечным — прибавку прежде всего получат высококвалифицированные специалисты в дефицитных областях. Об этом сообщает hh. ru. В компании отмечают, что рынок труда продолжает смещаться в сторону профессий, где работодатели вынуждены конкурировать за кадры и быстро закрывать сложные вакансии. Именно поэтому рост доходов ожидается там, где найти опытного сотрудника труднее всего, а цена ошибки при найме особенно высока.

В прогнозном списке оказались как цифровые специальности, так и рабочие профессии, которые остаются стабильно востребованными в реальном секторе. На одном полюсе — разработчики ПО, эксперты по данным и кибербезопасности, на другом — высококвалифицированные сварщики, токари и водители, без которых сложно поддерживать производство и логистику. В hh. ru подчёркивают, что общий рост будет зависеть от нехватки кадров в конкретных направлениях, а не от универсальной индексации зарплат по рынку.

Дефицитные специалисты: кто окажется в лидерах по росту

В hh. ru заявили, что сильнее всего зарплаты вырастут у тех, чьи компетенции сложно заменить и где спрос превышает предложение. В список профессий, для которых прогнозируется стремительный рост доходов, вошли разработчики программного обеспечения, дата-сайентисты, product-менеджеры, а также высококвалифицированные сварщики и токари. Платформа подчеркивает, что именно сочетание квалификации и дефицитности становится определяющим фактором в переговорах о зарплате.

"Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях", — говорится в сообщении от пресс-службы hh. ru.

Такой подход предполагает, что основная конкуренция работодателей будет сосредоточена вокруг узкого круга профессий, где высокая нагрузка, сложность задач и ограниченный кадровый резерв формируют устойчивый рост доходов.

Сколько смогут получать IT и аналитики данных

Самый заметный прирост, по оценке hh. ru, ожидается у опытных разработчиков программного обеспечения. В 2026 году их средняя зарплата может составить около 284 тысяч рублей. Это делает разработчиков лидерами прогнозного рейтинга и отражает устойчивый спрос на специалистов, которые способны вести сложные проекты и быстро встраиваться в разработку.

Также в списке выделены специалисты по анализу данных и инженеры по машинному обучению — их доход оценивается на уровне 247 тысяч рублей. Заметный рост ожидается и у product-менеджеров, средняя зарплата которых может достигать 130 тысяч рублей. Платформа также упоминает кибербезопасность и системную инженерию: экспертам в кибербезопасности прогнозируют 90 тысяч рублей, системным инженерам — 92 тысячи рублей. В качестве отдельной позиции названы финансовые аналитики — 117 тысяч рублей.

Рабочие специальности: кто выиграет на фоне стабильного спроса

В hh. ru отдельно подчёркивают, что рост зарплат затронет не только офисные и цифровые профессии. Спрос на рабочие специальности, по прогнозу платформы, остаётся высоким, поэтому именно в этом сегменте также ожидается заметная прибавка. Наиболее сильный рост может быть у сварщиков — до 178 тысяч рублей в 2026 году. Высококвалифицированные токари, по оценке hh. ru, смогут рассчитывать на 185 тысяч рублей.

В числе лидеров также названы водители-дальнобойщики — 182 тысячи рублей. В список включены и специалисты, связанные с эксплуатацией техники: крановщики и машинисты спецтехники, которым прогнозируют около 142 тысяч рублей. Такие цифры показывают, что рабочие профессии в ряде случаев сравнялись по уровню доходов с частью офисных специальностей и остаются одной из ключевых зон кадровой конкуренции.