Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
зарплата
зарплата
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:42

Зарплаты на подъёме: почему строительный сектор Крыма лидирует по уровню доходов

Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции

По состоянию на декабрь 2025 года уровень заработной платы в Крыму увеличился на 17,4%. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщила Ольга Балдина, руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю. Она подчеркнула, что повышение зарплат является частью общей тенденции динамичного роста, который наблюдается в регионе в течение всего года.

Реальный рост зарплат

Как отметила Балдина, несмотря на инфляцию, реальная заработная плата в Крыму выросла на 5,5%. Этот показатель учитывает не только номинальное увеличение доходов, но и влияние роста цен на товары и услуги. Реальный рост доходов демонстрирует, что зарплаты в регионе не только увеличиваются в абсолютных цифрах, но и соответствуют улучшению жизненных условий.

Лидеры по зарплатам

Самые высокие уровни оплаты труда в Крыму зафиксированы в сфере строительства. Этот сектор экономики продолжает оставаться одним из самых прибыльных в регионе, что объясняется активным развитием инфраструктуры и строительных проектов. Среди городов Крыма лидируют Симферополь и Ялта, где уровень заработной платы значительно выше, чем в других населенных пунктах республики. Эти города остаются центрами экономической активности, что способствует росту спроса на квалифицированных специалистов и, соответственно, увеличению заработных плат.

Таким образом, 2025 год стал годом существенного роста зарплат в Крыму, что отражает положительные тенденции в экономике региона и позволяет жителям улучшать свое финансовое положение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму начислили имущественных налогов на 3,3 млрд рублей — ФНС вчера в 12:01
Платят почти все — и это не Москва: как Крым вырвался в лидеры по налоговой дисциплине

Крымчане заплатили 3,3 млрд рублей имущественных налогов и вошли в число самых дисциплинированных налогоплательщиков России.

Читать полностью » Крым восстановил статус всероссийской здравницы спустя 105 лет — Константинов вчера в 11:56
Полуостров вернул себе главное предназначение: почему в Крым едут лечиться даже зимой

Крым вновь укрепляет статус всероссийской здравницы и готовится принять миллионы туристов, предлагая новогодний отдых и лечение круглый год.

Читать полностью » В Крыму заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла сезонного пика — Асие Абдурашидова 20.12.2025 в 12:01
Приёмные покои забиты: в Крыму вирусы вышли на сезонный максимум

В Крыму фиксируют пик гриппа и ОРВИ: 70% обращений в больницы связаны с вирусными инфекциями дыхательных путей.

Читать полностью » Логистика остаётся главным риском для топливного рынка Крыма — Станислав Митрахович 20.12.2025 в 11:51
Топливо есть, но не всегда вовремя: почему Крым живёт от пика к пику

Эксперт объяснил, почему даже крупные нефтяные компании не смогут полностью снять риски дефицита топлива в Крыму.

Читать полностью » Энотуризм и агроэкскурсии активно развиваются в Крыму — Светлана Возная 20.12.2025 в 11:43
Один день — три впечатления: новый формат отдыха, который выбирают в Крыму

Гастрономия становится главным магнитом для гостей Крыма: от улиточных ферм до энотуров и новых ресторанных форматов.

Читать полностью » Крым сделает ставку на всесезонный туризм и качество сервиса — Сергей Ганзий 20.12.2025 в 11:38
Крым едет в регионы — не за туристами, а за вниманием: стартует большая презентация полуострова

Крым запускает масштабную кампанию по продвижению туризма в регионах России, делая ставку на сервис, людей и всесезонный отдых.

Читать полностью » Управление ФСБ в Крыму эффективно защищает регион от угроз — Сергей Аксёнов 20.12.2025 в 11:33
О них не говорят вслух, но они спасают жизни: в Крыму сорваны десятки диверсий

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о десятках предотвращённых диверсий и атак, отметив работу ФСБ и поздравив силовиков с профессиональным праздником.

Читать полностью » Спрос на среднее профобразование в Крыму вырос на 25% за год — Юлия Кононова 20.12.2025 в 11:28
Бюджетных мест стало больше — и это не случайно: Крым закрывает кадровые дыры через СПО

В Крыму резко вырос интерес к колледжам и техникумам: абитуриенты идут за профессией, зарплатой и гарантированным трудоустройством.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Преступник, выманивший деньги у 86-летней женщины, задержан в Крыму
Общество
Пенсионная система в России начала показывать положительные результаты — Бессараб
Туризм
Red Wings возобновит рейсы Москва—Эйлат с 19 февраля раз в неделю — ТАСС
Наука
Новый метод омоложения иммунной системы показали учёные на старых мышах – журнал Nature
Происшествия
В Норильске расследуют смерть ребёнка от истощения — ТАСС
ЮФО
В 2025 году в Крыму зафиксировано 457 выбросов китообразных
Спорт и фитнес
Сборная России завершила 2025 год на 33 месте рейтинга ФИФА — ТАСС
Мир
Рада формирует рабочую группу по выборам при военном положении — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet