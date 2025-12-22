Зарплаты на подъёме: почему строительный сектор Крыма лидирует по уровню доходов

По состоянию на декабрь 2025 года уровень заработной платы в Крыму увеличился на 17,4%. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщила Ольга Балдина, руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю. Она подчеркнула, что повышение зарплат является частью общей тенденции динамичного роста, который наблюдается в регионе в течение всего года.

Реальный рост зарплат

Как отметила Балдина, несмотря на инфляцию, реальная заработная плата в Крыму выросла на 5,5%. Этот показатель учитывает не только номинальное увеличение доходов, но и влияние роста цен на товары и услуги. Реальный рост доходов демонстрирует, что зарплаты в регионе не только увеличиваются в абсолютных цифрах, но и соответствуют улучшению жизненных условий.

Лидеры по зарплатам

Самые высокие уровни оплаты труда в Крыму зафиксированы в сфере строительства. Этот сектор экономики продолжает оставаться одним из самых прибыльных в регионе, что объясняется активным развитием инфраструктуры и строительных проектов. Среди городов Крыма лидируют Симферополь и Ялта, где уровень заработной платы значительно выше, чем в других населенных пунктах республики. Эти города остаются центрами экономической активности, что способствует росту спроса на квалифицированных специалистов и, соответственно, увеличению заработных плат.

Таким образом, 2025 год стал годом существенного роста зарплат в Крыму, что отражает положительные тенденции в экономике региона и позволяет жителям улучшать свое финансовое положение.