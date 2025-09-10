Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нина Добрев
© commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/ is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:42

"Дневники вампира" скрывали тёмную правду: почему главная звезда покинула проект

Популярный сериал "Дневники вампира", который выходил с 2009 по 2017 год, подарил миру новых звезд и культовых персонажей. Однако закулисная история проекта оказалась не менее напряжённой, чем его сюжетные линии. Канадская актриса Нина Добрев, сыгравшая главную героиню Елену Гилберт и её двойника Кэтрин, призналась, что покинула шоу из-за неравенства в оплате труда.

Почему возник конфликт

С самого начала работы над сериалом Добрев оказалась в сложной ситуации. По её словам, вместе с Кэндис Кинг и Кэт Грэм они были самыми низкооплачиваемыми постоянными актёрами первых двух сезонов. При этом именно на них держалась большая часть женских персонажей, важных для сюжета.

"Это была довольно сложная ситуация, потому что в моем контракте говорилось только о [персонаже] Елене, но я играла сразу нескольких героев, что удваивало нагрузку", — сказала актриса Нина Добрев.

Она отмечала, что фактически проводила на съёмочной площадке в два раза больше времени, чем коллеги, и заучивала гораздо больше реплик.

Двойная роль и недооценённый труд

Актриса с самого начала хотела развивать линию Кэтрин — коварного двойника Елены. Но при этом Добрев добивалась справедливой оплаты. В третьем сезоне её гонорар действительно повысили, а также начали отдельно платить за игру Кэтрин. Однако одновременно студия ограничила появление персонажа в сюжете, чтобы не увеличивать расходы.

Сценаристка Джули Плек вспоминала, что руководство разрешило прописать лишь определённое количество эпизодов с участием Кэтрин. В итоге сценаристы вынуждены были практически избавиться от героини.

Несправедливые условия

Даже после повышения гонорар Нины не достиг уровня её партнёров по съёмочной площадке — Йэна Соммерхолдера и Пола Уэсли. По словам актрисы, студия прямо заявила, что не будет платить ей столько же, сколько мужчинам.

"Они просто сказали, что из принципа не поднимут меня до уровня парней, и это, пожалуй, было самым обидным", — подчеркнула актриса Нина Добрев.

Она вспоминала, что съёмки нередко длились по восемнадцать часов, включая ночные смены. По её словам, она вкладывала в сериал максимум сил, но при этом не чувствовала должного признания.

Уход из сериала

Неравенство в оплате труда стало одной из ключевых причин, по которым Добрев приняла решение покинуть шоу после шестого сезона. Вернуться в финал ей предложили лишь эпизодически. Актриса всё же согласилась сняться в заключительной серии, понимая важность этого момента для поклонников.

Однако предложение оказалось унизительным — ей назначили гонорар в пять раз меньше прежнего. Добрев отказалась, пока студия не согласилась выплатить ту сумму, которую она считала справедливой.

Последняя битва за равенство

По признанию актрисы, дело не было в деньгах как таковых. Для неё важен был сам принцип равных условий и уважение к труду.

"Мне нужно было, чтобы мне платили столько же, сколько и парням. И дело было не в деньгах — мне было совершенно наплевать на них — дело было в принципе", — отметила актриса Нина Добрев.

Создательнице шоу Джули Плек пришлось приложить усилия, чтобы руководство уступило. Но даже после этого согласились пригласить актрису лишь для одного эпизода финала.

