Зарплата в вакансии оказалась приманкой: за обман кандидатов работодателями могут взяться жестче

Работодатели часто прибегают к искусственному завышению зарплатных ожиданий в вакансиях, чтобы привлечь больше откликов, рассказала эксперт рынка труда, бизнес-тренер компании Center for Business Skills Development Юлия Левина. Она пояснила NewsInfo, что такая тактика является маркетинговой уловкой, граничащей с введением соискателей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой ввести административную ответственность для нанимателей за публикацию недостоверных данных о доходах. Парламентарий подчеркнул, что подобные махинации с цифрами — это не гибкий подход к продажам, а прямое мошенничество. При этом текущие тренды на рынке труда показывают, что соискатели все чаще сталкиваются с несоответствием заявленных цифр реальности.

По словам Левиной, существует несколько способов "подкрутить" привлекательность предложения для кандидата. Наиболее распространенные методы связаны с указанием суммы "грязными" до вычета налогов или включением в окладную часть всех возможных бонусов, которые в реальности сотрудник может и не получить.

"Все это какой-то вид мошенничества. Указывают зарплату не ту, что получает сотрудник на руки, а с учетом всех параметров, сразу как бы другая стоимость. Потом приходит кандидат, они говорят: "Ну да, это же мы гроссом указывали, а нетом вы получите минус тринадцать процентов от этого", — пояснила Левина.

Второй популярный прием — указывать в объявлении "вилку" зарплаты, где нижний порог существенно занижен, а верхний включает годовые премии, "размазанные" на двенадцать месяцев. В таких случаях соискатель тратит недели на сложные этапы отбора. Порой дополнительное тестирование при приеме на работу становится лишь проверкой навыков для тех, кто в итоге получает предложение с условиями, далекими от ожиданий. Эксперты отмечают, что стратегии поиска работы требуют осторожности при оценке подобных финансовых обещаний.

"Если оклад двадцать пять тысяч и возможное получение какой-то премии в конце года, которая якобы должна "размазаться" на весь год, никому это неинтересно. Если работодатель не захочет тебе заплатить премию, тебя в конечном итоге месяцев через восемь уволят, ты никогда их не получишь. Поэтому честные отношения в этом смысле должны быть", — добавила эксперт.

Левина считает, что обязать компании указывать прозрачные цифры могла бы трудовая инспекция. Если зафиксировать механизм работы с жалобами кандидатов, компании будут вынуждены приводить объявления к стандарту, так как риск проверок перевесит выгоду от потока откликов. Четкая детализация выплат, разделение оклада и премиальных — необходимый минимум, чтобы правильная фильтрация резюме и последующие собеседования стали честным обменом ресурсов сторон. В то же время важно помнить, что объективный анализ кадрового резерва требует от работодателя прозрачности на самых ранних этапах диалога.

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