Зарплаты растут повсюду, но не одинаково: карта богатства России меняется

Средняя чистая зарплата в Белгороде за первое полугодие 2025 года достигла 73,1 тысячи рублей — это на 18,9 % больше, чем годом ранее. Такой результат позволил городу занять 44-е место в рейтинге покупательной способности, подготовленном РИА "Новости". На одну среднюю зарплату белгородец сегодня может купить 3,36 стандартных потребительских набора — это показатель уверенного роста благосостояния.

Где белгородцы зарабатывают больше всего

Старый Оскол оказался недалеко — 47-е место с доходом 71,5 тысячи рублей и коэффициентом покупательной способности 3,31. По сравнению с 2024 годом рост составил 13,5 %. Для Черноземья это заметный показатель, ведь регион в целом демонстрирует динамику выше средней по стране.

Черноземье поднимается

Среди соседних областных центров лидером рейтинга стал Липецк. Там средняя зарплата после вычета налогов составила 75,7 тысячи рублей, что на 15,3 % выше, чем год назад. Воронеж занял 61-е место (73,4 тысячи рублей, +15,2 %), Курск — 87-е (61,2 тысячи рублей, +16,2 %), а замыкает региональную пятёрку Тамбов — 89-е место, 58,1 тысячи рублей, +16,9 %.

Кто возглавил общероссийский список

По данным исследования, лидерами рейтинга традиционно стали северные города, где заработки значительно выше средних. Первое место занял Новый Уренгой — там на зарплату можно купить 5,86 потребительского набора. Далее следуют Салехард (5,57) и Южно-Сахалинск (5,25). В десятку вошли Анадырь, Москва, Сургут, Магадан, Якутск, Красногорск и Химки.

В двадцатке российских городов с зарплатой выше 100 тысяч рублей оказались Анадырь (196 тыс.), Москва (174,1 тыс.), Новый Уренгой (167,6 тыс.), Салехард (159,3 тыс.) и Южно-Сахалинск (150,2 тыс.).

Где живут с минимальной покупательной способностью

Замыкают рейтинг регионы Северного Кавказа — Грозный и Нальчик. В этих городах на среднюю зарплату можно купить чуть больше двух потребительских наборов. Аналогичная ситуация наблюдается в Элисте, Владикавказе, Черкесске и Магасе, где средний доход не превышает 55 тысяч рублей.

Как выглядит Россия в цифрах

В среднем по стране работники крупных и средних предприятий зарабатывают 106,9 тысячи рублей в месяц до вычета НДФЛ. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 13,6 %. Рост зарплат выше 10 % зафиксирован в 89 городах, а в семи — более 20 %.

Среди миллионников на первом месте оказалась Москва (5-е место, 4,78 потребительского набора). Санкт-Петербург занял 13-е место (4,38 набора), Казань — 15-е (4,24), Екатеринбург — 18-е (4,00). Самый низкий показатель среди крупных городов — у Волгограда (69-е место, 2,98 набора).

Белгород укрепляет позиции

Белгородская область по-прежнему демонстрирует устойчивый рост доходов и входит в число наиболее благополучных регионов Черноземья. По данным региональной статистики, доля жителей, получающих зарплату выше средней по России, уже приближается к четверти. Кроме того, регион вошёл в топ-20 по уровню материального благополучия и занял 37-е место в рейтинге доступности ипотеки.

Экономисты отмечают, что высокий темп роста доходов белгородцев связан с активным развитием промышленности и строительного сектора, а также ростом инвестиций в регион. Если тенденция сохранится, Белгород может войти в тридцатку самых обеспеченных городов страны.

Повышение зарплат, рост покупательной способности и улучшение качества жизни свидетельствуют о постепенном выравнивании экономических возможностей между регионами. Белгород уверенно движется к тому, чтобы стать финансовым центром Черноземья, где достойный уровень дохода становится нормой, а не исключением.