Аппетитные салаты, в которых главную роль играет зеленый горошек

Зелёный горошек - это невероятно полезный и вкусный ингредиент, который легко вписывается в самые разные салатные композиции. Он придает блюдам яркость, сочность и дополнительную порцию витаминов. Предлагаем 5 простых и аппетитных салатных рецептов с горошком, которые разнообразят ваше меню.

Салат "Нежность". Этот легкий и воздушный салат отлично подойдет в качестве закуски или гарнира. Для его приготовления смешайте отварной куриный филе, отварной зеленый горошек, свежие огурцы и заправьте йогуртовым соусом с зеленью и специями. Можно добавить также кукурузу или мелко нарезанный лук для большей пикантности. Салат "Витаминный микс". Этот красочный салат богат витаминами и микроэлементами. Смешайте отварной горошек, отварную морковь, свежие помидоры, огурцы и болгарский перец. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком, солью и черным перцем. Можно добавить рубленую зелень по вкусу. Салат "Летняя свежесть". Лёгкий и освежающий салат, который отлично подходит для жарких летних дней. Возьмите отварной горошек, нарежьте помидоры черри, огурцы, красный лук и листья салата. Заправьте классическим бальзамическим или медово-горчичным соусом. Салат с тунцом и горошком. Этот сытный салат с тунцом и горошком станет прекрасным вариантом для обеда или ужина. Смешайте консервированный тунец, отварной зеленый горошек, нарезанный красный лук, маслины, оливковое масло и лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу. Картофельный салат с горошком. Картофель, заправленный майонезом или сметаной, в сочетании с зеленым горошком - отличный гарнир к любому мясному или рыбному блюду. Отварной картофель и горошек можно также дополнить яйцами, свежими огурцами, зеленым луком и заправить любимым соусом.

Зелёный горошек - универсальный ингредиент, который преображает и освежает самые простые салаты. Попробуйте приготовить хотя бы один из этих рецептов и убедитесь сами!

Фото: Forest and Kim Starr.