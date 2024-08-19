Как приготовить восхитительный салат с курицей и маринованными шампиньонами

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с курицей и маринованными шампиньонами. Блюдо прекрасно дополнит ваш стол. Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 300 г
- Красная фасоль — 100 г
- Маринованные шампиньоны — 5 шт.
- Твёрдый сыр — 80 г
- Морковь — 0,5 шт.
- Майонез — 100 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Зелёный лук — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Сварить фасоль и куриную грудку.
- Морковь и сыр натереть на тёрке.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить морковь.
- Мелко нарезать куриную грудку и зелёный лук, а шампиньоны — пластинками.
- В миске смешать майонез, соль и зелёный лук. Заправка готова.
- В другой ёмкости соединить фасоль, куриную грудку, грибы и морковь. Добавить заправку и перемешать. Посыпать салат сыром. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/KamranAydinov
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