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Рецепт вкуснейшего салата с курицей и маринованными шампиньонами
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Как приготовить восхитительный салат с курицей и маринованными шампиньонами

Рецепт вкуснейшего салата с курицей и маринованными шампиньонами

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с курицей и маринованными шампиньонами. Блюдо прекрасно дополнит ваш стол. Рассказываем, как его приготовить.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 300 г
  • Красная фасоль — 100 г
  • Маринованные шампиньоны — 5 шт.
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Морковь — 0,5 шт.
  • Майонез — 100 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Зелёный лук — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Сварить фасоль и куриную грудку.
  2. Морковь и сыр натереть на тёрке.
  3. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить морковь.
  4. Мелко нарезать куриную грудку и зелёный лук, а шампиньоны — пластинками.
  5. В миске смешать майонез, соль и зелёный лук. Заправка готова.
  6. В другой ёмкости соединить фасоль, куриную грудку, грибы и морковь. Добавить заправку и перемешать. Посыпать салат сыром. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/KamranAydinov

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