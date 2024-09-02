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Салат с тунцом, оливками и маслинами: просто и вкусно
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Готовим очень вкусный салат с тунцом, оливками и маслинами

Салат с тунцом, оливками и маслинами: просто и вкусно

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салата с тунцом, оливками и маслинами. Блюдо непременно украсит стол. Рассказываем, как его приготовить.

Ингредиенты:

  • Салатные листья — 0,5 пучка
  • Консервированный тунец — 1 банка
  • Маслины — 8 шт.
  • Оливки — 8 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать оливки и маслины кольцами, а помидор — маленькими кубиками.
  2. Порвать салатные листья и сложить в миску.
  3. Добавить к салатным листьям кусочки тунца и помидора, а также нарезанные оливки и маслины.
  4. Выжать немного сока из лимона.
  5. Пропустить чеснок через пресс.
  6. В ёмкости соединить лимонный сок, чеснок, оливковое масло и соль. Перемешать.
  7. Заправить салат. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/freepik

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