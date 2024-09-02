Готовим очень вкусный салат с тунцом, оливками и маслинами

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салата с тунцом, оливками и маслинами. Блюдо непременно украсит стол. Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Салатные листья — 0,5 пучка
- Консервированный тунец — 1 банка
- Маслины — 8 шт.
- Оливки — 8 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать оливки и маслины кольцами, а помидор — маленькими кубиками.
- Порвать салатные листья и сложить в миску.
- Добавить к салатным листьям кусочки тунца и помидора, а также нарезанные оливки и маслины.
- Выжать немного сока из лимона.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В ёмкости соединить лимонный сок, чеснок, оливковое масло и соль. Перемешать.
- Заправить салат. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/freepik
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