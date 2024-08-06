Вы больше никогда не попробуете горький салат: 6 ключевых правил ухода

Любители выращивать салат на своих участках нередко сталкиваются с проблемой горечи в листьях. Это неприятное явление может испортить всё удовольствие от выращивания и поедания этой полезной зелени. Но есть несколько простых приёмов, которые помогут избежать горечи в салате.
Своевременный полив
Одна из основных причин горечи в салате - недостаток влаги. Растение реагирует на это выработкой горьких соединений. Поэтому важно регулярно и в достаточном количестве поливать салат, особенно в жаркую погоду.
Способ сбора
Как именно вы срезаете листья, тоже может влиять на их горечь. Лучше срывать внешние более старые листья, а не молодые центральные. Также следует избегать повреждения листьев при сборе.
Своевременный сбор
Когда именно вы срываете салат, тоже очень важно. Лучше собирать его в утренние или вечерние часы, когда температура ниже. В жару листья быстрее накапливают горькие вещества.
Подкормка
Нехватка питательных веществ в почве также может приводить к горечи в салате. Периодическая подкормка органическими или минеральными удобрениями поможет решить эту проблему.
Температурный режим
Как и с поливом, перепады температур сигнализируют растению о стрессе и провоцируют накопление горьких соединений. Оптимальная температура для салата - 15-20°C.
Сорт
Некоторые сорта салата просто более склонны к горечи, чем другие. Поэтому при выборе семян обратите внимание на этот параметр.
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