Вы больше никогда не попробуете горький салат: 6 ключевых правил ухода

Любители выращивать салат на своих участках нередко сталкиваются с проблемой горечи в листьях. Это неприятное явление может испортить всё удовольствие от выращивания и поедания этой полезной зелени. Но есть несколько простых приёмов, которые помогут избежать горечи в салате.

Своевременный полив

Одна из основных причин горечи в салате - недостаток влаги. Растение реагирует на это выработкой горьких соединений. Поэтому важно регулярно и в достаточном количестве поливать салат, особенно в жаркую погоду.

Способ сбора

Как именно вы срезаете листья, тоже может влиять на их горечь. Лучше срывать внешние более старые листья, а не молодые центральные. Также следует избегать повреждения листьев при сборе.

Своевременный сбор

Когда именно вы срываете салат, тоже очень важно. Лучше собирать его в утренние или вечерние часы, когда температура ниже. В жару листья быстрее накапливают горькие вещества.

Подкормка

Нехватка питательных веществ в почве также может приводить к горечи в салате. Периодическая подкормка органическими или минеральными удобрениями поможет решить эту проблему.

Температурный режим

Как и с поливом, перепады температур сигнализируют растению о стрессе и провоцируют накопление горьких соединений. Оптимальная температура для салата - 15-20°C.

Сорт

Некоторые сорта салата просто более склонны к горечи, чем другие. Поэтому при выборе семян обратите внимание на этот параметр.