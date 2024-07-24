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Гастроэнтеролог Сухорукова: в ресторанах фастфуда есть полезные салаты
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Гастроэнтеролог Сухорукова: в ресторанах фастфуда есть полезные салаты

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова отметила, что в ресторанах фастфуда можно найти полезные блюда. В меню часто присутствуют салаты, которые рекомендуют диетологи. Вместо майонеза лучше выбирать кетчуп или горчицу, сообщает News.Ru.

Также Сухорукова посоветовала предпочесть курятину вместо свинины или говядины и заказывать печеный картофель, а не жареный. Она предложила избегать пиццы с мясом и морепродуктами, но признала возможность выбора овощной пиццы.

Напитки же лучше ограничить минеральной водой, чаем и кофе без добавок.

Фото: commons.wikimedia.org/Maksym Kozlenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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