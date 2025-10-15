Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салат с кальмаром
салат с кальмаром
© Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:03

Кальмары больше не резиновые: этот рецепт перевернул представление о морепродуктах

Салат с жареными кальмарами сохраняет сочность морепродуктов

Нежный, ароматный, с морским акцентом — салат с жареными кальмарами сочетает в себе лёгкость и насыщенность вкуса. Хрустящие овощи, сочные помидоры, маринованные грибы и мягкие кольца кальмаров под пикантной заправкой превращают это блюдо в настоящую гастрономическую находку.

Он одинаково хорош как в роли лёгкого обеда, так и как эффектная закуска на праздничном столе. И при всём богатстве вкуса готовится очень просто.

Почему это блюдо стоит приготовить

Этот салат объединяет то, что любят многие: морепродукты, овощи и ароматную заправку без майонеза.

  • Полезно: кальмары — источник белка и йода.

  • Легко: готовится меньше, чем за час.

  • Ярко: в салате сочетаются свежие, маринованные и обжаренные ингредиенты.

  • Универсально: можно подать в индивидуальных порциях или на общем блюде.

Ингредиенты

На 3 порции:

  • Кальмары — 400 г

  • Помидоры — 200 г

  • Маринованные грибы (опята или шампиньоны) — 100 г

  • Листья салата — 100 г

  • Огурец — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Растительное масло — 1 ст. л.

Для заправки:

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Горчица зернистая — 1 ст. л.

  • Мёд — 1 ст. л.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Укроп — 2 веточки

  • Соль и перец — по вкусу

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Сделайте заправку

В миске соедините оливковое масло, горчицу, лимонный сок, мёд, соль и перец. Взбейте венчиком до эмульсии.
Добавьте мелко рубленую зелень. Попробуйте — при необходимости отрегулируйте вкус, добавив немного лимонного сока или мёда.

Шаг 2. Подготовьте овощи

Листья салата промойте, обсушите и порвите руками. Помидоры нарежьте дольками или половинками, если это черри. Огурец нарежьте кружочками.

Шаг 3. Очистите кальмары

Если используете замороженные тушки, разморозьте их в холодильнике. Удалите внутренности, плёнку и хитиновую пластину. Промойте в холодной воде и обсушите. Нарежьте кольцами.

Совет: очищать кальмаров легче, если предварительно обдать их кипятком на 3-4 секунды.

Шаг 4. Обжарьте чеснок

В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте пластинки чеснока и обжарьте до золотистости. Затем выньте чеснок — он нужен только для аромата.

Шаг 5. Обжарьте кальмары

В ароматном масле быстро обжарьте кальмары 1,5-2 минуты, помешивая. Важно не передержать — иначе они станут жёсткими.
Если выделяется много жидкости, слейте её через сито и верните кальмары в сковороду.

Шаг 6. Добавьте немного заправки

Пока кальмары тёплые, добавьте 2 ст. л. заправки и перемешайте. Так они впитают вкус, не потеряв сочности.

Шаг 7. Смешайте салат

В большой миске соедините листья салата, помидоры, огурцы, маринованные грибы и кальмары. Влейте оставшуюся заправку и аккуратно перемешайте.

Шаг 8. Подача

Подавайте салат сразу, пока кальмары остаются мягкими. Для эффектной подачи можно выложить его слоями или в креманках, украсив зеленью.

Таблица "Разные варианты салата с кальмарами"

Вариант Особенности Вкус Калорийность
Классический С жареными кальмарами и овощами Лёгкий, пикантный 110 ккал
С креветками Морепродукты ассорти Более насыщенный 135 ккал
С яйцом Добавьте 2 варёных яйца Более сытный 150 ккал
Без мёда Только лимон и горчица Кисло-пряный 100 ккал
С кунжутом и соевым соусом Азиатская версия Оригинальный, острый 130 ккал

А что если…

  • Хотите менее сладкую заправку? Уберите мёд или замените его на чайную ложку яблочного уксуса.

  • Нужна белковая версия? Добавьте варёные яйца или немного отварной фасоли.

  • Хотите придать салату азиатские нотки? Замените часть оливкового масла соевым соусом и добавьте кунжут.

  • Не любите грибы? Используйте отварные креветки или кукурузу — получится празднично.

  • Хотите пикантности? Добавьте щепотку чили или немного дижонской горчицы.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Низкая калорийность Не хранится долго
Богат белком и минералами Требует аккуратной жарки
Подходит для ПП и диет Не всем по вкусу мёд в заправке
Универсален по подаче Нужно тщательно чистить кальмаров
Без майонеза и муки Грибы могут перебить вкус при избытке

FAQ

Можно ли заменить кальмаров консервированными?
Да, но тогда не обжаривайте их — просто обсушите и добавьте в салат.

Как хранить готовый салат?
Без заправки — до 10 часов, с заправкой — не более 2. Лучше готовить порционно.

Какой мёд лучше использовать?
Жидкий цветочный. Если засахарился — растопите на водяной бане.

Можно ли заправить майонезом?
Можно, но блюдо потеряет лёгкость и станет калорийным.

Чем заменить лимонный сок?
Яблочным уксусом или соком лайма.

Мифы и правда

Миф 1. Кальмары всегда требуют долгой термической обработки.
Правда: при жарке им достаточно 1-2 минут.

Миф 2. Жареные кальмары вреднее варёных.
Правда: при умеренном количестве масла калорийность увеличивается незначительно.

Миф 3. Маринованные грибы не сочетаются с морепродуктами.
Правда: наоборот, они добавляют текстурный контраст и усиливают вкус.

3 интересных факта

  1. Кальмары — один из самых богатых источников белка при минимуме калорий.

  2. В Средиземноморье кальмаров традиционно обжаривают на оливковом масле с чесноком — основа этого рецепта.

  3. Горчично-медовая заправка впервые появилась во французской кухне как соус к рыбе, но позже стала классикой для салатов.

Исторический контекст

Салаты с кальмарами появились в Европе в середине XX века, когда морепродукты стали массово доступны.

Поначалу кальмар считался экзотикой, но благодаря своей нежной структуре и способности впитывать ароматы быстро завоевал популярность. Современный вариант с медово-горчичной заправкой — это сочетание средиземноморской традиции с элементами новой гастрономии, где простота и свежесть ингредиентов ценятся выше всего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фаршированные грибы с куриной начинкой получаются с сочной сырной корочкой сегодня в 5:20
От простых ингредиентов к изысканному блюду: эти шампиньоны покорили даже привередливых едоков

Горячая закуска, которая никого не оставит равнодушным: сочные шампиньоны, нежная курица и тянущийся сыр. Простое, но эффектное блюдо, готовое всего за 30 минут.

Читать полностью » Картофель Айдахо в духовке получается с тонкой хрустящей корочкой сегодня в 2:42
Картошка в духовке больше не разваривается: этот метод запекания даёт идеальную корочку без фритюра

Хрустящий, ароматный и невероятно простой картофель Айдахо в духовке. Американская классика, которую легко приготовить дома — без фритюра и лишнего масла.

Читать полностью » Десерт в стакане слоями выглядит как ресторанный пудинг, а готовится из самых обычных продуктов сегодня в 1:39
Волшебство на кухне: как обычный стакан превращает обычные ингредиенты в шедевр

Простой, красивый и вкусный десерт без выпечки. Белый и шоколадный крем слоями в стакане — идеальное угощение к празднику или романтическому вечеру.

Читать полностью » Жаркое в горшочках в духовке сохраняет сочность мяса сегодня в 1:36
Кулинары в шоке: обычное жаркое в глиняных горшочках превращается в ресторанное блюдо

Нежное мясо, рассыпчатый картофель и аромат грибов — всё это объединяет классическое жаркое в горшочках. Простое, вкусное блюдо для уютного ужина.

Читать полностью » Эксперт: для жарки каштанов подходит только толстостенная сковорода сегодня в 1:26
Простой трюк, который превращает обычную сковороду в осеннюю ярмарку

Как приготовить каштаны без духовки и лишних хлопот? Один трюк, немного воды и сковорода — и через 15 минут в доме разольётся аромат настоящей осени.

Читать полностью » Мясной рулет с начинкой в духовке сохраняет сочность сегодня в 0:33
Гости в шоке: простой рулет затмил все праздничные блюда

Сочный рулет из мясного фарша с начинкой из яиц и зелени — простое, эффектное блюдо, которое одинаково вкусно в горячем и холодном виде.

Читать полностью » Заливной пирог с капустой сохраняет сочность при выпекании в духовке сегодня в 0:30
Кулинарный прорыв: пирог, который готовится быстрее, чем закипает чайник

Ароматный заливной пирог с капустой — простая, вкусная и доступная выпечка для всей семьи. Готовится быстро, без дрожжей и без лишних хлопот.

Читать полностью » Нутрициолог Громова: чечевица и панир помогают поддерживать энергию без мяса сегодня в 0:26
Еда, которая работает вместо протеина: секрет, о котором молчат бодибилдеры

Белок скрывается не только в мясе и спортивных коктейлях. Восемь простых растительных продуктов помогут легко восполнить его запасы без диет и дефицита энергии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Регулярные приседания помогают развить силу, выносливость и улучшить осанку — Тайлер Рид
УрФО
В Тюмени зарплаты бьюти-специалистов увеличились на 29% — мастера зарабатывают 100 тысяч рублей
Технологии
Новая система "горячих патчей" от Microsoft минимизирует простои при установке обновлений
Спорт и фитнес
Сайклинг снижает стресс и улучшает выносливость — тренеры назвали ключевые преимущества
Авто и мото
Гендиректор Renault Франсуа Прово сообщил о планах запустить дешевый Twingo EV в 2026 году
Авто и мото
Суд в Нью-Джерси рассмотрит иск к Volvo из-за травмы от бесконтактного открытия багажника
ПФО
В Оренбургской области жители жалуются на отсутствие отопления — губернатор поручил меры
СФО
В ЯНАО планируют поддержать бюджет облигационным займом на 27 миллиардов рублей к 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet