Кальмары больше не резиновые: этот рецепт перевернул представление о морепродуктах

Нежный, ароматный, с морским акцентом — салат с жареными кальмарами сочетает в себе лёгкость и насыщенность вкуса. Хрустящие овощи, сочные помидоры, маринованные грибы и мягкие кольца кальмаров под пикантной заправкой превращают это блюдо в настоящую гастрономическую находку.

Он одинаково хорош как в роли лёгкого обеда, так и как эффектная закуска на праздничном столе. И при всём богатстве вкуса готовится очень просто.

Почему это блюдо стоит приготовить

Этот салат объединяет то, что любят многие: морепродукты, овощи и ароматную заправку без майонеза.

Полезно: кальмары — источник белка и йода.

Легко: готовится меньше, чем за час.

Ярко: в салате сочетаются свежие, маринованные и обжаренные ингредиенты.

Универсально: можно подать в индивидуальных порциях или на общем блюде.

Ингредиенты

На 3 порции:

Кальмары — 400 г

Помидоры — 200 г

Маринованные грибы (опята или шампиньоны) — 100 г

Листья салата — 100 г

Огурец — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 1 ст. л.

Для заправки:

Оливковое масло — 3 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ст. л.

Мёд — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Укроп — 2 веточки

Соль и перец — по вкусу

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Сделайте заправку

В миске соедините оливковое масло, горчицу, лимонный сок, мёд, соль и перец. Взбейте венчиком до эмульсии.

Добавьте мелко рубленую зелень. Попробуйте — при необходимости отрегулируйте вкус, добавив немного лимонного сока или мёда.

Шаг 2. Подготовьте овощи

Листья салата промойте, обсушите и порвите руками. Помидоры нарежьте дольками или половинками, если это черри. Огурец нарежьте кружочками.

Шаг 3. Очистите кальмары

Если используете замороженные тушки, разморозьте их в холодильнике. Удалите внутренности, плёнку и хитиновую пластину. Промойте в холодной воде и обсушите. Нарежьте кольцами.

Совет: очищать кальмаров легче, если предварительно обдать их кипятком на 3-4 секунды.

Шаг 4. Обжарьте чеснок

В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте пластинки чеснока и обжарьте до золотистости. Затем выньте чеснок — он нужен только для аромата.

Шаг 5. Обжарьте кальмары

В ароматном масле быстро обжарьте кальмары 1,5-2 минуты, помешивая. Важно не передержать — иначе они станут жёсткими.

Если выделяется много жидкости, слейте её через сито и верните кальмары в сковороду.

Шаг 6. Добавьте немного заправки

Пока кальмары тёплые, добавьте 2 ст. л. заправки и перемешайте. Так они впитают вкус, не потеряв сочности.

Шаг 7. Смешайте салат

В большой миске соедините листья салата, помидоры, огурцы, маринованные грибы и кальмары. Влейте оставшуюся заправку и аккуратно перемешайте.

Шаг 8. Подача

Подавайте салат сразу, пока кальмары остаются мягкими. Для эффектной подачи можно выложить его слоями или в креманках, украсив зеленью.

Таблица "Разные варианты салата с кальмарами"

Вариант Особенности Вкус Калорийность Классический С жареными кальмарами и овощами Лёгкий, пикантный 110 ккал С креветками Морепродукты ассорти Более насыщенный 135 ккал С яйцом Добавьте 2 варёных яйца Более сытный 150 ккал Без мёда Только лимон и горчица Кисло-пряный 100 ккал С кунжутом и соевым соусом Азиатская версия Оригинальный, острый 130 ккал

А что если…

Хотите менее сладкую заправку? Уберите мёд или замените его на чайную ложку яблочного уксуса.

Нужна белковая версия? Добавьте варёные яйца или немного отварной фасоли.

Хотите придать салату азиатские нотки? Замените часть оливкового масла соевым соусом и добавьте кунжут.

Не любите грибы? Используйте отварные креветки или кукурузу — получится празднично.

Хотите пикантности? Добавьте щепотку чили или немного дижонской горчицы.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Низкая калорийность Не хранится долго Богат белком и минералами Требует аккуратной жарки Подходит для ПП и диет Не всем по вкусу мёд в заправке Универсален по подаче Нужно тщательно чистить кальмаров Без майонеза и муки Грибы могут перебить вкус при избытке

FAQ

Можно ли заменить кальмаров консервированными?

Да, но тогда не обжаривайте их — просто обсушите и добавьте в салат.

Как хранить готовый салат?

Без заправки — до 10 часов, с заправкой — не более 2. Лучше готовить порционно.

Какой мёд лучше использовать?

Жидкий цветочный. Если засахарился — растопите на водяной бане.

Можно ли заправить майонезом?

Можно, но блюдо потеряет лёгкость и станет калорийным.

Чем заменить лимонный сок?

Яблочным уксусом или соком лайма.

Мифы и правда

Миф 1. Кальмары всегда требуют долгой термической обработки.

Правда: при жарке им достаточно 1-2 минут.

Миф 2. Жареные кальмары вреднее варёных.

Правда: при умеренном количестве масла калорийность увеличивается незначительно.

Миф 3. Маринованные грибы не сочетаются с морепродуктами.

Правда: наоборот, они добавляют текстурный контраст и усиливают вкус.

3 интересных факта

Кальмары — один из самых богатых источников белка при минимуме калорий. В Средиземноморье кальмаров традиционно обжаривают на оливковом масле с чесноком — основа этого рецепта. Горчично-медовая заправка впервые появилась во французской кухне как соус к рыбе, но позже стала классикой для салатов.

Исторический контекст

Салаты с кальмарами появились в Европе в середине XX века, когда морепродукты стали массово доступны.

Поначалу кальмар считался экзотикой, но благодаря своей нежной структуре и способности впитывать ароматы быстро завоевал популярность. Современный вариант с медово-горчичной заправкой — это сочетание средиземноморской традиции с элементами новой гастрономии, где простота и свежесть ингредиентов ценятся выше всего.