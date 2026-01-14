Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стевия
Опубликована сегодня в 13:43

Сладко, но невредно: эти заменители сахара выбирают чаще всего

Стевия может стать безопасной альтернативой сахару — диетолог Ромашина

Наиболее безопасными для регулярного употребления считаются натуральные заменители сахара, пояснила нутрициолог, диетолог, специалист в области пищевого поведения Ольга Ромашина. О том, какие подсластители стоит выбирать, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Ромашина отметила, что врачи не относят сахарозаменители к продуктам, представляющим опасность для здоровья, если речь идет об умеренном употреблении. По ее словам, наибольшее доверие вызывают заменители сахара из натуральных продуктов.

"Что касается относительно безобидных сахарозаменителей, — это стевия потому считается натуральным подсластителе из листьев растения. Он одобрен Всемирной организацией здравоохранения как безопасный к использованию. Эритрон часто добавляют, он тоже практически не содержит калорий, не вызывает резких скачков сахара в крови", — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что даже безопасные заменители сахара могут вызывать дискомфорт при чрезмерном употреблении или индивидуальной непереносимости.

"Есть данные об индивидуальной непереносимости, но это практически с любыми продуктами может быть связано. Поэтому для регулярного употребления всё-таки лучше выбирать натуральные заменители и соблюдать умеренность", — подчеркнула диетолог.

Она напомнила, что при сомнениях или наличии противопоказаний лучше проконсультироваться с врачом или профильным специалистом.

