Полный отказ от сахара — это опасно: он полезен, если знать меру — вот как это работает

Сахар часто воспринимается как враг здоровья, но стоит ли полностью исключать его из рациона? Кандидат медицинских наук и диетолог Яков Новоселов утверждает, что делать это не только бессмысленно, но и опасно.

Сахар — важное топливо для организма

Глюкоза — это не просто сладость. Она является основным источником энергии для мозга, печени, нервной системы и мышц. Без достаточного уровня глюкозы могут начаться серьезные сбои в работе организма, а для людей с диабетом её дефицит может привести к смертельным последствиям.

Сахар не накапливается в организме

Организм не может запасать глюкозу, поэтому проще всего получать её с пищей, особенно в виде простых углеводов. Современный рынок предлагает множество вариантов сахара, от обычного белого до более экзотичных видов, таких как кленовый, пальмовый и солодовый. Нерафинированный сахар, хоть и менее сладкий, содержит больше полезных веществ.

Что выбрать: рафинированный или нерафинированный сахар?

Рафинированный сахар — это продукт, прошедший очистку и кристаллизацию, поэтому его кристаллы белоснежные и блестящие. Нерафинированный сахар имеет карамельный цвет и менее привлекательную структуру, но зато сохраняет больше питательных элементов.

Когда сахар становится опасным?

Проблемы начинаются, когда сахар потребляется в избытке. Диетолог подчеркивает, что для поддержания здоровья рекомендованная норма — до 40 г в день для мужчин и до 25-30 г для женщин. Важно учитывать не только "чистые" сахара, но и те, которые скрыты в продуктах, таких как йогурты, хлеб, соусы и напитки.

Какие продукты выбирать?

Особое внимание стоит уделить сладким газированным напиткам и сокам из магазина. Помимо сахара, они содержат ортофосфорную кислоту, которая вымывает кальций из костей и разрушает зубную эмаль. Лучше всего получать углеводы из более безопасных источников, таких как фрукты, овощи, ягоды и крупы, например, овсянка.

Как сбалансировать потребление сладкого?

Если уж хочется пирожного или торта, диетолог советует компенсировать калории физической активностью: 200 граммов сладкого можно "сжигать" с помощью 60 минут ходьбы или 30 минут бега. Однако более здоровым вариантом будет замена сладостей на фрукты. В них, помимо фруктозы, содержатся витамины, минералы и клетчатка.