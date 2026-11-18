В Томаринском районе Сахалинской области завершились работы по очистке акватории в районе села Красногорск. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" (часть нацпроекта "Экологическое благополучие") с воды были подняты и утилизированы девять затонувших объектов.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева, общий объем извлеченного металлолома составил 181 тонну. Денежные средства от его реализации — более 1,1 млн рублей — направлены в региональный бюджет.

Несмотря на достигнутый результат в Красногорске, реализация проекта в регионе столкнулась с организационными сложностями. В министерстве сообщили о расторжении четырех государственных контрактов из-за ненадлежащего исполнения обязательств двумя подрядными организациями. По результатам обращения в УФАС один из исполнителей уже внесен в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

В целом по островному региону работы по поручению губернатора Валерия Лимаренко ведутся в опережающем темпе. Согласно отчету Минтранса Сахалинской области, с начала запуска проекта на Сахалине и Курилах было утилизировано 95 затонувших судов.