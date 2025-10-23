Россия в параллельной вселенной: что поражает приезжих на Сахалине

Россия с другой стороны — буквально и метафорически. Так описывает своё путешествие туристка "Ксюшевое", которая рассказала изданию Т-Ж о том, как вместе с мужем провела четыре месяца на Сахалине — с июля по октябрь 2025 года.

После короткой поездки во Владивосток, признаётся она, появилось желание пожить на Дальнем Востоке подольше:

"Это какая-то Россия в параллельной вселенной", — говорит путешественница.

Случайный пост о дешёвых билетах зимой решил всё: маршрут был проложен, а заодно родился план — съездить и на Курильские острова.

Первые впечатления: "Сахалин — не край земли, а начало приключения"

Добраться до острова не так уж сложно: авиакомпания "Россия" выполняет несколько рейсов в день, перелёт занимает восемь часов, а билет в эконом стоит около 15 тысяч рублей. "Мы выбрали Южно-Сахалинск — уютный и на удивление зелёный город", — рассказывает Ксения.

Сначала супруги остановились в Европейском квартале - районе, где сочетаются тишина и удобная транспортная развязка. "Эта локация оказалась идеальной", — отмечает она. Через несколько дней нашли постоянное жильё - квартиру рядом с City Mall за 60 тысяч рублей в месяц.

Дальневостский ритм: когда работа смещается на вечер

Главная трудность жизни на острове — разница во времени с Москвой. Восемь часов — не шутка:

"Первая половина дня — как в авиарежиме. Работать приходилось по вечерам, чтобы пересекаться с коллегами".

Но привычка быстро пришла: "Со временем подстраиваешься под островной ритм — и начинаешь ловить кайф от этого темпа".

Путешествия по острову: от маяков до глетчеров

Южно-Сахалинск не удивит урбанистикой, но очарует атмосферой. Здесь сочетаются советская архитектура и современное благоустройство: новые парки, скверы, муралы. Обязательно стоит заглянуть в краеведческий музей, здание которого японцы построили в 1935 году, и в ботанический сад, недавно переживший реконструкцию.

Однако главная точка притяжения — Горный Воздух, горнолыжный курорт, который летом превращается в сеть экотроп. С вершины открываются панорамы на город, горы и Охотское море. "Мои любимые маршруты — Северное кольцо, гора Российская и тропа Еланька-Таёжная", — рассказывает Ксения.

Среди выездных направлений — целая коллекция впечатлений:

Маяк Анива - визитная карточка Сахалина. Добраться туда можно только по воде, но путешествие того стоит: рядом лежбище тюленей, а по пути можно увидеть китов.

- визитная карточка Сахалина. Добраться туда можно только по воде, но путешествие того стоит: рядом лежбище тюленей, а по пути можно увидеть китов. Невельск - место, где живут сивучи. "Они не боятся людей и плавают прямо вокруг лодки", — вспоминает путешественница.

- место, где живут сивучи. "Они не боятся людей и плавают прямо вокруг лодки", — вспоминает путешественница. Мыс Великан - одно из самых живописных мест острова. Дорога сложная, зато виды и прогулка по обрыву компенсируют всё.

- одно из самых живописных мест острова. Дорога сложная, зато виды и прогулка по обрыву компенсируют всё. Бухта Тихая и Клоковский водопад - направление для тех, кто готов к ночёвке под звёздами. "Мы видели Млечный путь и рассвет над морем — это невозможно забыть".

Места силы и отдыха

Среди "городских" локаций особое место занимает Весточка - природный парк у горной реки. Здесь можно искупаться, подняться на вершину и загадать желание. По словам Ксении, атмосфера почти языческая: "Кажется, будто ты попал в храм, только под открытым небом".

Любителям бань путешественница советует Баню 37, а тем, кто ищет уединения, — глэмпинг "Мечты у моря", где скоро откроется СПА.

Еда: дальневосточная гастрономия без пафоса

Жизнь на острове немыслима без рыбы и морепродуктов. "Мы налегали на рыбу, ели гребешков, тунец, креветок", — вспоминает Ксения. Продукты покупали в супермаркетах Реми Сити, Семейный, Столичный и Коско.

Лучшие рестораны по версии местных: "Нихон Митай" - для любителей японской кухни, "Бууза Бум" - неожиданное открытие бурятской еды, и "Заря" - европейская классика.

Особого внимания заслуживает кофейня "Рябинка", где подают мороженое с самыми необычными вкусами — от копчёного лосося до бородинского хлеба.

А для любителей экзотики — северокорейский ресторан Пхеньян Мёхянгоан, где телевизор показывает Ким Чен Ына, а кухня — настоящая восточная.

Советы путешественникам

Машина в аренду выгоднее, чем тур: за 2800-10000 рублей в сутки можно доехать почти куда угодно.

Чем севернее, тем дороже бензин, поэтому заправляйтесь заранее.

Обязательно попробуйте креветку чилим и северокурильский гребешок.

"Сахалин — это место для тех, кто любит природу. Здесь каждый выходной превращается в мини-приключение".

Остров, где время течёт иначе

Среди главных впечатлений — невероятная природа, открытые люди и особый темп жизни. "Здесь люди умеют радоваться простому: выйти к морю, пожарить рыбу, посидеть у костра", — делится Ксения.

На дорогах острова часто можно увидеть джипы с палатками на крыше, а на пляже — компании, жарящие мясо и поющие под гитару. Это и есть дух Сахалина — свободный, немного дикий, но удивительно тёплый.

Финансы и итоги

На жизнь и путешествия пара тратила около 200 тысяч рублей в месяц на двоих, включая жильё, еду и аренду авто.

А главный вывод после четырёх месяцев прост: