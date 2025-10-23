Россия в параллельной вселенной: что поражает приезжих на Сахалине
Россия с другой стороны — буквально и метафорически. Так описывает своё путешествие туристка "Ксюшевое", которая рассказала изданию Т-Ж о том, как вместе с мужем провела четыре месяца на Сахалине — с июля по октябрь 2025 года.
После короткой поездки во Владивосток, признаётся она, появилось желание пожить на Дальнем Востоке подольше:
"Это какая-то Россия в параллельной вселенной", — говорит путешественница.
Случайный пост о дешёвых билетах зимой решил всё: маршрут был проложен, а заодно родился план — съездить и на Курильские острова.
Первые впечатления: "Сахалин — не край земли, а начало приключения"
Добраться до острова не так уж сложно: авиакомпания "Россия" выполняет несколько рейсов в день, перелёт занимает восемь часов, а билет в эконом стоит около 15 тысяч рублей. "Мы выбрали Южно-Сахалинск — уютный и на удивление зелёный город", — рассказывает Ксения.
Сначала супруги остановились в Европейском квартале - районе, где сочетаются тишина и удобная транспортная развязка. "Эта локация оказалась идеальной", — отмечает она. Через несколько дней нашли постоянное жильё - квартиру рядом с City Mall за 60 тысяч рублей в месяц.
Дальневостский ритм: когда работа смещается на вечер
Главная трудность жизни на острове — разница во времени с Москвой. Восемь часов — не шутка:
"Первая половина дня — как в авиарежиме. Работать приходилось по вечерам, чтобы пересекаться с коллегами".
Но привычка быстро пришла: "Со временем подстраиваешься под островной ритм — и начинаешь ловить кайф от этого темпа".
Путешествия по острову: от маяков до глетчеров
Южно-Сахалинск не удивит урбанистикой, но очарует атмосферой. Здесь сочетаются советская архитектура и современное благоустройство: новые парки, скверы, муралы. Обязательно стоит заглянуть в краеведческий музей, здание которого японцы построили в 1935 году, и в ботанический сад, недавно переживший реконструкцию.
Однако главная точка притяжения — Горный Воздух, горнолыжный курорт, который летом превращается в сеть экотроп. С вершины открываются панорамы на город, горы и Охотское море. "Мои любимые маршруты — Северное кольцо, гора Российская и тропа Еланька-Таёжная", — рассказывает Ксения.
Среди выездных направлений — целая коллекция впечатлений:
- Маяк Анива - визитная карточка Сахалина. Добраться туда можно только по воде, но путешествие того стоит: рядом лежбище тюленей, а по пути можно увидеть китов.
- Невельск - место, где живут сивучи. "Они не боятся людей и плавают прямо вокруг лодки", — вспоминает путешественница.
- Мыс Великан - одно из самых живописных мест острова. Дорога сложная, зато виды и прогулка по обрыву компенсируют всё.
- Бухта Тихая и Клоковский водопад - направление для тех, кто готов к ночёвке под звёздами. "Мы видели Млечный путь и рассвет над морем — это невозможно забыть".
Места силы и отдыха
Среди "городских" локаций особое место занимает Весточка - природный парк у горной реки. Здесь можно искупаться, подняться на вершину и загадать желание. По словам Ксении, атмосфера почти языческая: "Кажется, будто ты попал в храм, только под открытым небом".
Любителям бань путешественница советует Баню 37, а тем, кто ищет уединения, — глэмпинг "Мечты у моря", где скоро откроется СПА.
Еда: дальневосточная гастрономия без пафоса
Жизнь на острове немыслима без рыбы и морепродуктов. "Мы налегали на рыбу, ели гребешков, тунец, креветок", — вспоминает Ксения. Продукты покупали в супермаркетах Реми Сити, Семейный, Столичный и Коско.
Лучшие рестораны по версии местных: "Нихон Митай" - для любителей японской кухни, "Бууза Бум" - неожиданное открытие бурятской еды, и "Заря" - европейская классика.
Особого внимания заслуживает кофейня "Рябинка", где подают мороженое с самыми необычными вкусами — от копчёного лосося до бородинского хлеба.
А для любителей экзотики — северокорейский ресторан Пхеньян Мёхянгоан, где телевизор показывает Ким Чен Ына, а кухня — настоящая восточная.
Советы путешественникам
- Машина в аренду выгоднее, чем тур: за 2800-10000 рублей в сутки можно доехать почти куда угодно.
- Чем севернее, тем дороже бензин, поэтому заправляйтесь заранее.
- Обязательно попробуйте креветку чилим и северокурильский гребешок.
"Сахалин — это место для тех, кто любит природу. Здесь каждый выходной превращается в мини-приключение".
Остров, где время течёт иначе
Среди главных впечатлений — невероятная природа, открытые люди и особый темп жизни. "Здесь люди умеют радоваться простому: выйти к морю, пожарить рыбу, посидеть у костра", — делится Ксения.
На дорогах острова часто можно увидеть джипы с палатками на крыше, а на пляже — компании, жарящие мясо и поющие под гитару. Это и есть дух Сахалина — свободный, немного дикий, но удивительно тёплый.
Финансы и итоги
На жизнь и путешествия пара тратила около 200 тысяч рублей в месяц на двоих, включая жильё, еду и аренду авто.
А главный вывод после четырёх месяцев прост:
"Сахалин — не край света, а место, где жизнь идёт медленнее, но ярче. И, кажется, именно в этом его сила".
